Desde Irán advierten que es "probable" que se reanude la guerra con EE.UU.

Desde Irán aseguraron que el conflicto en Medio Oriente con Estados Unidos e Israel está lejos de llegar a su fin debido a la falta de compromiso del mandatario Donald Trump para llegar a un acuerdo en medio de las negociaciones. "Es probable que se reanude, las pruebas demuestran que Estados Unidos no está comprometido con ninguna promesa de acuerdo", apuntó el subcomandante del ejército, Mohammad Jafar Asadi. Mientras tanto, el Presidente de EE.UU. acusó de "traición" a todo aquel que asegura que "no está ganando" la guerra. Mientras tanto, Washington prepara sanciones para las empresas que paguen peajes para cruza el estrecho de Ormuz.

Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.