Asombro por cómo se vería Córdoba en el año 2100, según la Inteligencia Artificial

El centro de la provincia de Córdoba. Crédito de foto: Turismo.Córdoba.gob.ar

Córdoba siempre se destacó como ser uno de los motores productivos y culturales del centro de la Argentina, al punto de que resalta como una de las provincias más trascendentes del país. Pero, ¿cómo se vería dentro de 74 años? La Inteligencia Artificial de Gemini lo reveló.

La IA de Google fue contundente sobre la forma en la que podría evolucionar la geografía cordobesa para el cambio de siglo. El resultado es una visión fascinante que combina infraestructura de última generación con la preservación de sus recursos naturales.

La Capital: El renacer de "La Docta"

Para el año 2100, la Ciudad de Córdoba habría completado su transformación en una Smart City total. La zona de La Cañada, corazón icónico de la capital, se presenta en las imágenes de la IA como un corredor bioclimático.

Movilidad Elevada: el transporte público habría evolucionado hacia sistemas de monorrieles y drones de pasajeros, reduciendo a cero la huella de carbono en el centro histórico.

el transporte público habría evolucionado hacia sistemas de monorrieles y drones de pasajeros, reduciendo a cero la huella de carbono en el centro histórico. Arquitectura Viva: los edificios del centro integrarían jardines verticales y sistemas de captación de energía solar en sus fachadas de cristal, permitiendo que la ciudad produzca su propia electricidad.

los edificios del centro integrarían jardines verticales y sistemas de captación de energía solar en sus fachadas de cristal, permitiendo que la ciudad produzca su propia electricidad. Preservación del Patrimonio: edificios emblemáticos como la Catedral o el Cabildo convivirían armoniosamente con torres de diseño aerodinámico, manteniendo el pulso histórico de la ciudad.

La Ciudad de Córdoba y Valle de Calamuchita. Gemini dio a conocer cómo se verían en el año 2100. Crédito de foto: IA Gemini

Las Sierras: Un refugio de alta tecnología y naturaleza

El interior provincial, especialmente los valles de Punilla, Calamuchita y Traslasierra, no se quedarían atrás. Según la IA, el turismo evolucionará hacia el "Ecoturismo de Inmersión".

Villas Inteligentes: localidades como Villa General Belgrano o Carlos Paz contarían con infraestructuras mimetizadas con la montaña , utilizando materiales como piedra tecnológica y madera cultivada en laboratorio.

localidades como , utilizando materiales como piedra tecnológica y madera cultivada en laboratorio. Agricultura de Precisión: el paisaje cordobés incluiría domos hidropónicos automatizados que permitirían la producción de alimentos orgánicos de alta calidad en cualquier época del año, optimizando el uso del agua de los diques.

el paisaje cordobés incluiría domos hidropónicos automatizados que permitirían la producción de alimentos orgánicos de alta calidad en cualquier época del año, optimizando el uso del agua de los diques. Energía Limpia: los cordones montañosos estarían coronados por aerogeneradores de diseño silencioso y parques solares de gran escala que abastecerían a todo el Cono Sur.

Qué tradiciones se mantendrían en Córdoba en el año 2100, según la IA

A pesar de los autos voladores y la gestión urbana mediante algoritmos de IA, el informe destaca un punto clave: la cultura. En el año 2100, la provincia seguiría siendo el epicentro del entretenimiento. Los festivales de música como el de Cosquín o Jesús María se realizarían en estadios con hologramas y realidad aumentada, pero el espíritu del encuentro, el humor cordobés y la identidad del cuarteto seguirían siendo el nexo inquebrantable de la sociedad.