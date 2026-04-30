En los últimos días se produjo un registro histórico en el mundo animal: por primera vez detectaron la presencia de la taruca (Hippocamelus antisensis), un ciervo andino protegido y declarado Monumento Natural Nacional. El hallazgo se produjo en el Parque Nacional Los Cardones, en la provincia de Salta, en un sector donde no existían antecedentes de la especie.

El descubrimiento abrió nuevas líneas de investigación sobre su distribución en el noroeste argentino. Las imágenes fueron captadas mediante el uso de “cámaras trampa”, dispositivos que se activan con el movimiento y permiten observar la fauna sin interferir en su comportamiento ni alterar su hábitat. De esta manera, los especialistas y guardaparques pudieron confirmar que, aunque la taruca se mantenía fuera del radar en esa zona puntual del parque, efectivamente utiliza esos ambientes de altura para desplazarse, alimentarse y refugiarse.

La taruca es un ciervo andino que logró adaptarse a los territorios de altura y hoy vive entre los 1800 y los 4000 metros. La especie suele encontrarse en serranías y valles aislados del noroeste argentino. Especialmente suele encontrarse entre pastizales, arbustos y montañas rocosas de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja. También habita en Chile, Bolivia y Perú.

Un símbolo de la montaña andina

Los equipos vinculados al monitoreo de fauna explicaron que este tipo de registros es clave para reforzar las estrategias de conservación. Por ello es fundamental conocer con mayor precisión por dónde se mueve la especie, qué recursos usa y en qué momentos del año aparece en determinados sectores del territorio.

El animal se puede identificar fácilmente por su cornamenta bifurcada y una mancha negra en forma de “Y” en la cara que diferencia al macho de las hembras. La principal amenaza es la caza y la fragmentación de ecosistemas que llevó a la pérdida de su hábitat natural. Por lo tanto, cada hallazgo y nueva información ayuda a ampliar el conocimiento sobre la especie para fortalecer su conservación y diseñar políticas que ayuden a protegerla.

El animal tiene un rol ecológico clave y es señal de equilibrio ambiental, ya que es un herbívoro regulador de los ecosistemas frágiles. Sin embargo, es una especie en estado vulnerable en varias zonas de Sudamérica. Si bien no se encuentran en peligro de extinción exactamente, su disminución poblacional es de alto riesgo. Por lo que es clave proteger sus hábitats naturales, reducir la presencia humana en los puntos que habitan y promover la conectividad entre áreas naturales.

La conservación de la taruca

Para la protección y conservación del animal, la Dirección Regional NOA (DRNOA) de la Administración de Parques Nacionales (APN), junto a los equipos de las áreas protegidas de la región, ha logrado avances que aportan diversas formas a la conservación del ciervo taruca, que representa un valioso patrimonio natural y cultural para la región.

Se sigue trabajando por medio de trabajos de campo e investigación para ampliar el conocimiento existente respecto a su biología, ecología y comportamiento. En este sentido, personal de la DRNOA y el Parque Nacional Los Cardones realizó un relevamiento en las zonas con presencia de la especie dentro del área protegida.

El muestreo se centró en la recolección de heces para el análisis de su dieta, así como en la caracterización del hábitat utilizado y no utilizado por esta especie.