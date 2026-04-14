Hallazgo clave en Salta: logran resgitrar a la taruca por primera vez (Foto: sitio Gobierno Nacional)

La taruca (Hippocamelus antisensis) fue registrada por primera vez en una zona del Parque Nacional Los Cardones. Es un sector donde no había registros del ejemplar, por lo que se pudo ampliar el conocimiento científico de la especie con su monitoreo a través de las cámaras trampa.

Nuevo registro de la taruca, la especie andina en estado vulnerable

La taruca es un ciervo andino que logró adaptarse a los territorios de altura y hoy vive entre los 1800 y los 4000 metros. La especie fue declarada Monumento Natural Nacional del país y suele encontrarse en serranías y valles aislados del noroeste argentino. Especialmente suele encontrarse entre pastizales, arbustos y montañas rocosas de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja. También habita en Chile, Bolivia y Perú.

La taruca es una especie en estado vulnerable y su registro ayuda desarrollar políticas de protección (Foto: Parque Nacional Los Cardones)

El animal se puede identificar fácilmente por su cornamenta bifurcada y una mancha negra en forma de “Y” en la cara que diferencia al macho de las hembras.

La taruca ha sido amenazada por la caza y la fragmentación de ecosistemas que llevó a la pérdida de su hábitat natural. Por eso, cada hallazgo y nueva información ayuda a ampliar el conocimiento sobre la especie para fortalecer su conservación y diseñar políticas que ayuden a protegerla.

El animal tiene un rol ecológico clave y son señal de equilibrio ambiental, ya que es un herbívoro regulador de los ecosistemas frágiles. Sin embargo, es una especie en estado vulnerable en varias zonas de Sudamérica. Si bien no se encuentran en peligro de extinción exactamente, su disminución poblacional es de alto riesgo. Por lo que es clave proteger sus hábitats naturales, reducir la presencia humana en los puntos que habitan y promover la conectividad entre áreas naturales.

Por qué fue clave el uso de la tecnología para este hallazgo

El avistaje fue posible gracias al monitoreo de cámaras trampa ocultas en la naturaleza. Así, se pudo conocer más sobre la taruca y su comportamiento natural, con herramientas no invasivas.

Se trata de un enfoque más respetuoso para estudiar la biodiversidad, que además permite identificar cambios en la población animal y eventuales amenazas para la especie.