Logran por primera vez fotografiar una foca de Ross debajo del agua: la increíble imagen.

Justin Hofman, fotógrafo y naturalista estadounidense, logró lo que parecía imposible hasta el momento: fotografiar una foca de Ross en las profundidades de las frías aguas de la Antártida. La imagen fue capturada durante una expedición de National Geographic-Lindblad Expeditions, a bordo del barco National Geographic Resolution.

No fue cuestión de suerte, sino de tenacidad. Hofman relata que durante años solo dos veces tuvo la oportunidad de ver focas de Ross en la Antártida y pensar en fotografiarlas debajo del agua parecía imposible. Y es que la rareza del encuentro y lo complicado que es penetrar los bancos de hielo de estas frías aguas, convirtieron a esta fotografía en un hito.

Cómo es la foca de Ross y por qué fue tan importante fotografiarla

La foca de Ross (Ommatophoca rossii) es una de las especies más enigmáticas de la Antártida y, a diferencia de lo que suele creerse, es la más pequeña de las focas antárticas. Pertenece al grupo de los pinnípedos, mamíferos carnívoros adaptados a la vida marina, y tiene un peso que oscila entre los 160 y 210 kilogramos, con una longitud de entre 1,7 y 2,5 metros.

Fotografiaron por primera vez a una foca de Ross debajo del agua. Foto: Justin Hofman / National Geographic

Tiene un cuerpo robusto y rollizo, un cuello grueso con pliegues marcados y una cabeza relativamente pequeña, lo que le da una apariencia casi desproporcionada. Su pelaje suele ser grisáceo o marrón claro, con zonas más claras en el pecho y el vientre. Uno de sus rasgos más distintivos son sus grandes ojos, adaptados para ver en condiciones de poca luz, lo que se cree surge de su adaptación para sumergirse a grandes profundidades en busca de alimento.

Apodada como “foca cantora”, esta especie se destaca por emitir vocalizaciones complejas y prolongadas bajo el agua, que pueden incluir trinos, silbidos y sonidos graves. Estas emisiones son clave durante la época reproductiva y también forman parte de su sistema de comunicación en un entorno donde el contacto visual es limitado.

A nivel de comportamiento, la foca de Ross es extremadamente solitaria y esquiva. A diferencia de otras especies de focas que se agrupan en colonias, suele encontrarse aislada sobre témpanos de hielo o en áreas remotas del hielo antártico. Esta conducta, sumada a su hábitat inaccesible, explica por qué existen tan pocos registros fotográficos, y menos aún imágenes submarinas, consagrando a la fotografía de Hofman como todo un hito.