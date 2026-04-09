Pingüino emperador (Foto: Pixabay).

El pingüino emperador es una de las aves más grandes de su especie, ganando en tamaño y peso. Su reinado se extiende por el continente antártico, mientras que en el Ártico domina la presencia del lobo fino. Sin embargo, el cambio climático pone en peligro la supervivencia de ambos animales en las regiones más frías del planeta.

Así lo reveló un informe de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), que destaca que la pérdida y ruptura prematura del hielo marino en la Antártida, así como el aumento de la temperatura del océano, ponen en peligro a ambas especies.

La UICN las calificó bajo la categoría de "peligro" -dos etapas previas a la extinción- en una actualización reciente de su Lista Roja, que se publicó un mes antes de una reunión entre responsables políticos en torno al Tratado Antártico.

En qué situación se encuentran el pingüino emperador y el lobo fino antártico

A través de un estudio de imágenes satelitales, se observó una disminución del 10% de la población del pingüino emperador entre 2009 y 2018. Este porcentaje equivale a más de 20.000 ejemplares adultos, aunque las proyecciones son mucho más dramáticas.

El análisis también sostuvo que para 2080 la población se reducirá a la mitad producto de las alteraciones en el hielo marino, cuya disminución alcanzó un nivel récord en 2016. Según datos de la NASA, la Antártida está en una tasa promedio de alrededor de 136.000 millones de toneladas anuales.

Para subsistir, los emperadores necesitan hielo fijo, es decir, que esté adherido a la costa, al fondo marino o a icebergs encallados. Esta condición es necesaria para sus crías y durante su periodo de muda, cuando no son impermeables.

No es la primera vez que los científicos observan tragedias en este medio natural, ya se registró el colapso de una colonia reproductora en el mar antes de que las crías puedan nadar, por el rompimiento prematuro del hielo. Los modelos que consideran distintos escenarios climáticos de cara al futuro señalaron que, sin reducciones rápidas y drásticas de las emisiones de gases de efecto invernadero, "las poblaciones de pingüinos emperador disminuirán rápidamente durante este siglo", explicó la IUCN.

La Antártida desempeña un papel fundamental como "congelador" de la Tierra y no existe ningún otro sistema que pueda reemplazarlo con el fin de estabilizar el clima y ser un escenario para especies únicas.

Los lobos finos antárticos tampoco escapan de la situación peligrosa. Pasaron de ser una "preocupación menor" a encontrarse "en peligro", ya que su población disminuyó en más del 50% entre 1999 y 2025. Pasaron de ser 2,19 millones de ejemplares maduros a unos 944 mil.

La UICN sostuvo que el declive se debe al cambio climático, ya que el aumento de la temperatura del océano y la reducción de hielo marino, su principal alimento, el krill (una especie de crustáceo malacostráceo), se ha movido hacia aguas más profundas en busca de temperaturas más frías.

La escasez de krill en el sur de Georgia redujo drásticamente la supervivencia de los cachorros del lobo marino en su primer año, lo que a su vez provocó un envejecimiento de la población reproductora. Aunque también la especie puede verse afectada por la depredación por parte de las orcas y la competencia con ballenas barbadas que se encuentran en recuperación y se alimentan del mismo crustáceo.

“Que una especie clave como el pingüino emperador baje de número es una advertencia muy importante de que algo está ocurriendo en el ecosistema antártico; es como el canario en la mina”, explica Philip Trathan, miembro del Grupo Especialista en Pingüinos de la UICN, consignó El País.