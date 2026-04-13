Hay menos de 1000 en el mundo: un acuerdo de Argentina permitirá proteger a este animal clave

El chorlito ceniciento es un ave poco común que habita mayormente en la estepa patagónica y que hoy se encuentra en peligro de extinción. Sin embargo, con el objetivo de impedir su desaparición, un importante número de productores y ambientalistas se reunieron en el sur de la Argentina no solo para poder admirar su belleza también para proteger su existencia.

La población de esta ave es de apenas 1.000 especies. Por eso, la Asociación Ambiente del Sur y otros activistas desarrollaron el Proyecto Pluvianellus para mejorar las condiciones de la biodiversidad y que el chorlito ceniciento pueda vivir con mayor tranquilidad en su hábitat natural. Para ello, pusieron en marcha la firma de diversos acuerdos con actores económicos y sociales del lugar. De la iniciativa participan ganaderos, empresas y organismos que se comprometieron a armonizar las actividades productivas para que sean compatibles con la rutina del ave.

En diálogo con La Nación, Germán Montero, director del proyecto, dio detalles acerca de por qué se eligió la estepa de la Patagonia para llevar a cabo esta acción. "Nos interesa la estepa porque es un ambiente poco representado en la conservación, por las especies que alberga y lo frágil que es", expresó. Montero también explicó que los chorlitos cenicientos suelen hacer nidos en lagunas donde puede haber campos privados. En este sentido, el objetivo fue acondicionar el sitio para que puedan convivir las aves con el ganado.

Cómo se llevará cabo a el Proyecto Pluvianellus

Los participantes del proyecto aseguraron que el se llevará a cabo en dos etapas: una de exploración, diagnóstico y planificación y una segunda en la que se procederá a proteger los nidos que se dispondrán al borde de las lagunas para que luego no sean pisados por el ganado. Los nidos, además, contarán con protectores especializados.

Un productor de Santa Cruz contó que apoya esta iniciativa porque cree que es importante apostar a la conservación de la especie y de otras faunas autóctonas y, además, porque se promueve el intercambio de conocimientos. "Estamos trabajando con especies que no causan daño a la producción ovina, hacemos intercambios de conocimientos, ellos nos cuentan cómo se desarrolla la vida de los pájaros de la zona y nosotros tratamos de complementar con el manejo de nuestras ovejas", expresó.

Chorlito ceniciento: cómo es esta ave en peligro de extinción

El chorlito ceniciento es un ave playera que mide alrededor de 18 y 20 centímetros. Se distingue por su plumaje gris en los costados y un vientre blanco, muy similar a la apariencia de las palomas. Sus patas son rosas y sus iris de color rojo. En tanto, su forma de alimentarse llama sumamente la atención, debido a que gira sobre sí misma en la orilla de cualquier laguna regurgitando la comida.