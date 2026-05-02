Boca Juniors vs Central Córdoba por Torneo Apertura 2026: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Boca Juniors cerrará la fase de grupos del Torneo Apertura 2026 visitando a Central Córdoba en Santiago del Estero este sábado. El equipo de Claudio Úbeda, que ya aseguró su clasificación a octavos de final y pelea el primer puesto del Grupo B con Vélez, presentará un once alternativo ante un Ferroviario que jugará su último partido del semestre sin chances de avanzar.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Boca Juniors y Central Córdoba, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Boca Juniors y Central Córdoba?

El partido entre Boca Juniors y Central Córdoba por la fecha 9 postergada del Grupo A del Torneo Apertura 2026 se jugará este sábado 2 de mayo, a partir de las 16:15 horas (hora argentina) en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports para toda Argentina. El árbitro principal del partido será Nazareno Arasa, con Lucas Bovelli como VAR.

El conjunto xeneize llega a este compromiso tras asegurar su clasificación a los octavos de final del torneo, ubicándose en la segunda posición del Grupo B con 27 puntos, igualado en la cima con Vélez Sarsfield. Los dirigidos por Claudio Úbeda mantienen vivas sus aspiraciones de terminar primeros en su zona, lo que les daría la ventaja de jugar los partidos de playoffs como local en La Bombonera. Para conseguirlo, necesitan ganar en Santiago del Estero y esperar que Estudiantes no sume de a tres en su compromiso.

Sin embargo, el panorama para Boca está marcado por una rotación masiva en su plantel. El equipo viene de una semana brutal de viajes que lo llevó de Belo Horizonte a Santiago del Estero y que continuará hacia Guayaquil, sumando cerca de 15.000 kilómetros recorridos. Esta situación, combinada con el partido clave del martes ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, ha llevado a Úbeda a priorizar el descanso de sus titulares habituales. Se esperan hasta 10 modificaciones respecto al equipo que cayó 0-1 ante Cruzeiro en Brasil, siendo Leandro Brey el único jugador que repetiría en el once inicial.

En sus últimas presentaciones, Boca sufrió su primera derrota en 15 partidos al caer ante Cruzeiro por la mínima en el Mineirão, resultado que cortó una racha de 14 encuentros sin perder. No obstante, el equipo se recuperó rápidamente en el torneo doméstico al golear 4-0 a Defensa y Justicia como visitante, con tantos de Milton Giménez, Alan Velasco, Adam Bareiro y Rodrigo Merentiel, consolidando su buen momento en el Apertura previo a este encuentro.

Por su parte, Central Córdoba llega a este partido ocupando la decimotercera posición del Grupo A con 16 puntos, producto de 3 victorias, 7 empates y 8 derrotas en 18 partidos disputados. El Ferroviario ya no tiene posibilidades matemáticas de clasificar a los octavos de final y, aunque iguala en unidades a Gimnasia de Mendoza y Platense, queda último entre estos tres equipos por diferencia de gol.

El conjunto dirigido por Lucas Pusineri atraviesa un momento irregular, luego de igualar sin goles ante Lanús como visitante en su última presentación. Los santiagueños vienen de un bache preocupante que los vio caer derrotados en tres de sus últimas cinco presentaciones, por lo que buscarán cortar esta mala racha en su despedida del semestre ante su público. Sin objetivos deportivos en juego, Central Córdoba jugará por orgullo y para ofrecerle una alegría a su hinchada en un Estadio Madre de Ciudades que se espera colmado, con 7.000 localidades destinadas a los hinchas de Boca.

El historial reciente entre ambos equipos favorece ampliamente al Xeneize. En el último antecedente disputado en Santiago del Estero, Boca se impuso de manera contundente por 3-0 en marzo de 2025. Por su parte, el encuentro de ida de esta temporada, disputado en La Bombonera en septiembre de 2025, finalizó igualado 2-2. A pesar de presentar un equipo alternativo, Boca es considerado amplio favorito por las casas de apuestas, con una cuota de 1.85 frente a 5.50 para la victoria local, reflejando la diferencia de potencial entre ambas plantillas incluso con las rotaciones previstas por Úbeda.

Formaciones probables de Central Córdoba y Boca Juniors

El técnico de Central Córdoba, Lucas Pusineri, cuenta con su plantel completo para afrontar este último partido de la fase regular. El estratega del Ferroviario dispondría su equipo en un esquema 4-3-3, aunque circula una formación alternativa con Rafael Casermeiro y Lucas Quiroga en la zaga central, además de la posible inclusión de Federico Cravero, Lucas González o Matías Varaldo en posiciones más adelantadas. La definición del once titular aún presenta algunas dudas que se despejarán horas antes del encuentro.

La probable formación de Central Córdoba tendría a Alan Aguerre bajo los tres palos, con una línea defensiva conformada por Leonardo Marchi, Facundo Mansilla, Alejandro Maciel y Santiago Moyano de izquierda a derecha. En el mediocampo, Diego Barrera, Matías Vera y Juan José Cardozo serían los encargados de darle equilibrio al equipo, mientras que en el ataque la responsabilidad recaería en el tridente ofensivo formado por Ezequiel Naya, Michael Santos y Horacio Tijanovich, quienes buscarán incomodar a una defensa alternativa de Boca.

Por el lado de Boca Juniors, Claudio Úbeda tiene prácticamente definida la rotación masiva que implementará para este encuentro. El entrenador xeneize no podrá contar con Ander Herrera, quien continúa marginado por lesión desde España, mientras que Adam Bareiro será preservado en el banco de suplentes tras acumular cuatro tarjetas amarillas, lo que le impediría disputar el crucial encuentro del martes ante Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores si recibiera una amonestación más. La estrategia de Úbeda apunta claramente a cuidar a sus figuras pensando en el torneo continental.

La formación alternativa de Boca presentaría a Leandro Brey como el único futbolista repetido del equipo que cayó ante Cruzeiro en Brasil. La defensa estaría compuesta por Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida. En el mediocampo, Tomás Belmonte y Williams Alarcón (o Camilo Rey Domenech como variante) funcionarían como pivotes, con Alan Velasco más adelantado aportando creatividad. El tridente ofensivo lo conformarían Exequiel Zeballos, Ángel Romero (con Kevin Zenón como alternativa) y Milton Giménez como referencia de área, en un once que mezcla juventud y jugadores con experiencia pero poco rodaje en las últimas semanas.

Probable formación de Central Córdoba: Alan Aguerre; Leonardo Marchi, Facundo Mansilla, Alejandro Maciel, Santiago Moyano; Diego Barrera, Matías Vera, Juan José Cardozo; Ezequiel Naya, Michael Santos, Horacio Tijanovich.

Probable formación de Boca Juniors: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Alan Velasco; Exequiel Zeballos, Ángel Romero, Milton Giménez.

Central Córdoba vs Boca Juniors: Ficha técnica