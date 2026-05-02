Todo lo que tenés que saber de Supergirl con La Última Hija de Krypton

Dentro de la comunidad geek y comiquera, cuando se trata de Supergirl, Camila es considerada una voz de autoridad y una verdadera ¨Supergirlnóloga¨. Lectora acérrima de la superheroína y coleccionista de historietas clásicas, nuevas ediciones y figuras de acción, Cami es divulgadora y creadora de contenidos, además de docente de Informática y Operadora Técnica de radio y televisión. ¨Soy fan de Supergirl desde hace años y gran parte del contenido que hago gira alrededor del personaje y del universo DC¨, expresó. A Cami le encanta analizar distintas versiones en cómics, series y películas, especialmente su evolución a lo largo del tiempo.

Según nos comentó, el personaje de Supergirl creado por Otto Binder y Al Plastino, es la contraparte femenina del superhéroe más conocido de la historia: Superman, su super-primo. Su primera aparición fue en Action Comics número 252, en mayo de 1959.

En 1969, Supergirl consiguió sus propias historias en Adventure Comics y, en 1972, finalmente tuvo su propia serie de cómics homónima, la cual continuó hasta 1974, seguida de una segunda serie mensual que apareció entre 1982 y 1984.

Pese a su gran popularidad, el personaje sufrió varios cambios dentro de la editorial DC asociados a cuestiones de continuidad. Tras haber sido asesinada en el emblemático evento de la editorial Crisis en Tierras Infinitas de 1985 que restableció a Superman como el único y verdadero ¨último hijo de Krypton¨, Supergirl volvió en diversas encarnaciones, aunque sin relación familiar con el superhéroe kryptoniano, entre las que se incluyen Matrix, Linda Danvers y Cir-El.

Recién en 2003, en el número 8 de la serie de Superman/Batman, la superheroína sería reincorporada en la continuidad de la editorial DC con una moderna y renovada versión. Fue, en esa serie, que Cami se acercó por primera vez al personaje: ¨Conocí a la chica de acero casualmente, cuando DC la reintrodujo como la prima de Kal-El, llamada Kara Zor-El, cuando se volvió a narrar su historia de origen¨, comentó Cami y prosiguió: ¨Esa es la versión más conocida, hija de Zor-El y Alura¨. A partir de allí, Supergirl ha contado con diversas series de cómics y ha tenido un papel secundario en varias otras publicaciones de DC, tanto en la etapa de New 52 como de Renacimiento. Como toda alienígena originaria del planeta de Kypton, la versión definitiva de Supergirl comparte tanto los superpoderes como las vulnerabilidades de su superprimo.

Fue la vuelta de la Supergirl original a los comics, lo que hizo que para Cami Supergirl se volviera la superheroína ¨más que interesante y atractiva de leer¨, a lo que se le sumó años después la serie de la cadena de TV estadounidense CW que revivió toda su interés y su cariño, y finalmente la impulsó a crear su propio canal de YouTube. A lo largo de los años, el canal, llamado La Última Hija de Krypton, se ha vuelto una fuente de consulta imprescindible para todo quien quiera conocer sobre el personaje.

Cami ve a Supergirl como un personaje con ¨vuelo propio¨. Al respecto, si bien fue enviada a la Tierra tras la explosión del planeta de Krypton como su primo, lo hace como una adolescente repleta de rebeldía en función su trasfondo complejo. El hecho de que deba crecer bajo la sombra de su primo mientras intenta encontrar su propia identidad, es lo que para Cami hace interesante al personaje y que le otorgue ¨un tono más emocional o incluso más duro¨ que el de Superman. Pese a sus diferencias, a Cami le encanta cuando los primos tienen aventuras en común: ¨me encanta verlos juntos, ya que es donde más se pueden ver los matices de ambos personajes¨.

Según señaló, puesto que cuando Cami empezó a leer comics le era difícil conseguir historietas en formato físico, sus primeras lecturas de Supergirl fueron todas digitales y, fue, ya de adulta, cuando recién pudo coleccionar sus publicaciones. Al respecto, nos contó que, aunque el primer comic que tuvo de ella en mano fue ¨Supergirl y la legión de superhéroes¨, a quienes deseen comenzar a leer sus aventuras, les sugiere que lean la serie autoconclusiva ¨La Mujer del Mañana¨, de Tom King y Bilquis Evely, en nuestro país con edición del sello de Ovni Press. Cami también recomienda a arrancar con “Supergirl Being Super”, arco en el que se narra parte de la adolescencia de Kara en la Tierra, criada por los Danvers mientras lidia con sus traumas kryptonianos y problemas de una adolescente humana, según indicó.

Entre todo lo que ha leído, la ¨supergirnóloga¨ invita a leer volumen N.º.4 de Supergirl, una serie regular de 67 números. Según comentó, el arco ¨narra la historia de origen más conocida de la chica de acero por lo que sería un buen lugar para empezar¨. Asimismo, también se refirió a la serie de ¨Rebirth¨ (en castellano: Renacimiento), la cual, para ella, suma muchas aventuras que prepararán al público ante la inminente vuelta de Supergirl a la gran pantalla este junio, desde su primera y última aparición en 1984.

Cami tiene grandas expectativas con la película: “lo que más espero es ver a Kara representada en pantalla en toda su esencia y, sobre todo, que eso ayude a que mucho más público se enamore de ella y elija leerla, ya que hay mucho material más que interesante para conocerla.”