Jamaica bate el récord mundial de relevos mixtos 4×100 metros

Imagen de archivo de la atleta jamaicana Tina Clayton celebrando su medalla de plata en la final de 100 metros lisos del Campeonato del Mundo de Atletismo, en el Estadio Nacional de Japón, Tokio, Japón.

​Jamaica entró con fuerza en los libros de ‌récords en ‌el Campeonato Mundial de Relevos de Atletismo celebrado el sábado, al convertirse en el primer cuarteto en romper la barrera de los ​40 segundos ⁠en el relevo mixto ‌4x100 metros.

El equipo formado ⁠por Ackeem ⁠Blake, Tina Clayton, Kadrian Goldson y Tia Clayton voló por ⁠la pista en 39,99 ​segundos, batiendo el récord ‌mundial en Gaborone, ‌Botsuana, en la primera ⁠ocasión en que se celebra esta prueba en África.

Su vertiginosa carrera se ​produjo ‌justo después de que Canadá estableciera una nueva marca de 40,07 segundos en la primera serie, ⁠un récord que duró apenas unos minutos antes de la histórica carrera de Jamaica.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Siguiendo el nuevo orden de carrera hombre-mujer-hombre-mujer, Blake salió en primer ‌lugar por Jamaica antes de pasar el testigo a Tina Clayton.

Goldson corrió la tercera posta, preparando el terreno ‌para que Tia Clayton realizara una vertiginosa carrera final que ‌llevó al ⁠equipo a bajar de la barrera de ​los 40 segundos.

Con información de Reuters