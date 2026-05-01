China dice que es urgente mantener el alto el fuego en la guerra de Irán

Imagen de archivo del embajador chino ante la ONU, Fu Cong, habla en la Asamblea General en Nueva York, EEUU.

El ​embajador de China ante la ONU, Fu Cong, dijo el viernes que es urgente mantener el ‌alto el fuego ‌en la guerra de Irán y que está seguro de que la cuestión del estrecho de Ormuz ocupará un lugar destacado en la agenda si sigue cerrado cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visite China este mes.

Fu dijo a la ​prensa en Naciones ⁠Unidas que es necesario reabrir el estrecho lo ‌antes posible. Afirmó que China está ⁠muy preocupada por los comentarios ⁠que había escuchado recientemente sobre el carácter temporal del alto el fuego y la necesidad de iniciar otra ⁠ronda de ataques.

"Irán debe levantar sus restricciones sobre ​el estrecho de Ormuz, y ‌Estados Unidos debe levantar su ‌bloqueo naval", afirmó. "La cuestión más urgente es mantener ⁠el alto el fuego. Y el alto el fuego debe durar, y tiene que haber una negociación de buena fe entre las dos partes".

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"Creo ​que la ‌comunidad internacional debería movilizarse y alzar la voz contra la reanudación de los combates", añadió.

Al ser preguntado sobre la visita de Trump a China prevista para este mes, dijo: "Estoy ⁠seguro de que, si el estrecho de Ormuz sigue cerrado cuando el presidente Trump viaje a China, esta cuestión ocupará un lugar destacado en la agenda de las conversaciones bilaterales".

Fu también rechazó como "falsas" las acusaciones de algunos funcionarios estadounidenses sobre la cooperación militar entre Pekín y ‌Teherán.

Fu ofreció una rueda de prensa al inicio de la presidencia china del Consejo de Seguridad de la ONU —que se extenderá a lo largo de un mes— y señaló que el ministro de Relaciones Exteriores chino, ‌Wang Yi, presidirá una sesión del Consejo el 26 de mayo.

El Departamento de Estado estadounidense no respondió de inmediato ‌cuando se ⁠le preguntó si hay planes para que el secretario Marco Rubio se reúna con ​Wang durante su estancia en Estados Unidos.

Con información de Reuters