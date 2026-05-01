Crisis en Santa Cruz: internas políticas y judiciales desafían la gestión de Vidal rumbo a 2027

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, atraviesa un escenario de creciente tensión política y judicial marcado por la salida de aliados clave en el Senado de la Nación, la irrupción de nuevos candidatos hacia 2027 y un conflicto institucional que escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, lo que marca un debilitamiento en su gobierno.

El alejamiento de los senadores José María Carambia y Natalia Gadano generó preocupación en el entorno del gobernador Claudio Vidal, donde admiten que se trata de un “golpe duro”. Tal como consignó el portal Todo Noticias (TN), ambos legisladores fueron actores centrales en el armado del Frente Por Santa Cruz, la alianza que impulsó su llegada al poder en 2023.

El quiebre no solo hace perder a respaldo legislativo a Vidal y margen para negociar, sino también una señal de fragmentación interna, consolidando un golpe político significativo para la estructura oficialista. El alejamiento del jefe comunal obedece a sus aspiraciones políticas personales.

“Me voy a preparar para ser el próximo gobernador”, según especificó el portal Tiempo Sur. El anuncio lo posiciona como uno de los principales contendientes de Vidal de cara a 2027.

En este contexto, días atrás, la visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel a Las Heras, donde se mostró junto a José María Carambia, fue interpretada como un respaldo implícito a su posible candidatura. Además, la senadora Natalia Gadano publicó una foto con la vicepresidenta en sus redes sociales.

El hecho fue leído como un mensaje hacia el gobernador, en un contexto en el que Claudio Vidal mantiene una relación fluctuante con el presidente Javier Milei, lo que genera incertidumbre sobre los futuros alineamientos políticos.

Los nombres que se perfilan para el 2027

El mapa electoral en la provincia de Santa Cruz empieza a configurarse de cara a las elecciones. En el peronismo, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, confirmó que irá por el puesto ejecutivo. Desde la Unión Cívica Radical también emergen posibles candidatos, como Roxana Reyes y el intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio.

Otro nombre que vuelve a sonar es el del ex senador nacional, Eduardo Costa, quien en el último tiempo mostró cercanía con el oficialismo nacional y podría jugar un rol clave en la provincia.

El conflicto judicial que enfrenta Santa Cruz

A la crisis política se suma un fuerte enfrentamiento institucional. El pasado 17 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia declaró inconstitucional la ley que ampliaba de cinco a nueve sus miembros, impulsada por Vidal.

La decisión profundizó una disputa que ya venía escalando y derivó en una fractura interna dentro del máximo tribunal, con un esquema de “doble comando”. Por un lado, un bloque de jueces identificado con el kirchnerismo, encabezado por René Fernández; por el otro, el sector alineado con el oficialismo provincial.

En ese contexto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina decidió intervenir y analizar la constitucionalidad de la norma, elevando el conflicto a nivel nacional.