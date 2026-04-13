Martina Navratilova, leyenda del tenis, lapidó a Javier Milei: "Bruto total"

Martina Navratilova lapidó a Javier Milei otra vez.

Martina Navratilova, leyenda del tenis mundial, destrozó a Javier Milei a la distancia. La exjugadora de 69 años lapidó al Presidente de Argentina por las ideas que tiene y las reformas que lleva adelante en su gestión de ultraderecha, al mando de La Libertad Avanza. A través de su cuenta oficial de X (ex Twitter) de @Martina, la crack checa-estadounidense se despachó con diferentes mensajes en contra del Jefe de Estado actual.

Todo comenzó con la viralización del fragmento de un viejo video en las redes sociales, en el que el máximo mandatario defiende la libertad de las empresas para contaminar los ríos durante el Congreso Económico Argentino de 2023 en La Rural. A partir de aquellos dichos en Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la extenista volvió a cruzar públicamente al dirigente político, como ya lo había hecho apenas asumió.

Las palabras de Milei que exasperaron a Navratilova fueron las siguientes: “Una empresa contamina el río. ¿Y? ¿Dónde está el daño? ¡Pueden contaminar todo lo que quieran! Hay suficiente agua... Nos preocuparemos por eso cuando haya escasez”. Ante eso, la exdeportista, anti Donald Trump acérrima y defensora del medio ambiente a ultranza, escribió “Thick as”. Se trata de una expresión inglesa que es “thick as a brick”, que se traduce en castellano como "bruto total".

"Y esto realmente apesta, más para Argentina que para nosotros, pero ¡ay! Un paso en la dirección equivocada, sin duda", disparó munición gruesa Navratilova vs. Milei. "Espeso como...", escribió en otro tuit. Ante la defensa de un libertario argentino en la misma X, Martina le contestó: "Eres totalmente ignorante de la realidad en Argentina. Inténtalo de nuevo, hombre MAGA".

Martina Navratilova lapidó a Javier Milei otra vez.

Martina Navratilova lapidó a Javier Milei otra vez.

Martina Navratilova lapidó a Javier Milei otra vez.

Navratilova, una anti Trump absoluta

Quien es considerada por muchos como la mejor tenista de todos los tiempos, en una entrevista con la BBC en 2025 aniquiló al vigente Presidente de Estados Unidos: “No soy leal a Trump, el país se ha convertido en un Estado totalitario”. Incluso, disparó munición gruesa cuando se refirió a las políticas en contra de los inmigrantes por parte del mandamás republicano: “Si estuviera en la misma situación que en 1975 y tuviera que elegir un lugar para vivir, no sería Estados Unidos, porque en este momento no es una democracia". "Estados Unidos se está volviendo definitivamente un país antiinmigrante. La gente está siendo expulsada por Seguridad Nacional por no estar de acuerdo con la agenda de Donald Trump o por no mostrarle reverencia...”, sentenció.

Los mejores títulos de Navratilova en el tenis