Sinner derrota a Alcaraz en la final de Montecarlo y recupera el primer puesto de la clasificación

El italiano Jannik Sinner celebra con el trofeo tras ganar la final del Masters de Montecarlo contra el español Carlos Alcaraz

​El italiano Jannik Sinner destronó el domingo al vigente campeón, Carlos Alcaraz, al vencerlo por 7-6 (5) y 6-3 en ‌la final de Montecarlo, ‌con lo que se adjudicó su primer título de Masters sobre tierra batida y le arrebató al español el número uno del mundo.

La victoria coronó una trayectoria extraordinaria para Sinner, que se convirtió en el segundo jugador en ganar el "Sunshine Double" y Montecarlo en la misma temporada, una hazaña que solo había ​logrado Novak Djokovic ⁠en 2015.

Se trata de la cuarta corona consecutiva de Masters ‌1.000 de Sinner tras sus triunfos en París, ⁠Indian Wells y Miami, y su ⁠octavo título de la serie Masters en total.

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"Vinimos aquí para disputar tantos partidos como fuera posible antes de los próximos grandes torneos. ⁠Hoy ambos hemos jugado a un nivel muy alto", ​declaró Sinner en una entrevista en pista.

"El ‌resultado es increíble; volver al número ‌uno significa mucho para mí. Al mismo tiempo, como siempre ⁠digo, la clasificación es secundaria. Estoy muy contento de haber ganado al menos un gran trofeo en esta superficie".

La última vez que Sinner y Alcaraz se enfrentaron fue hace casi ​cinco meses, ‌cuando el italiano se impuso en la definición de las ATP Finals.

Jugando en condiciones de fuerte viento, ambos tuvieron dificultades al principio, intercambiando "breaks" tempranos hasta que Alcaraz encontró su ritmo, lanzando golpes ganadores que superaron a ⁠Sinner cuando encontró al italiano desequilibrado en la línea de fondo en varias ocasiones.

Sinner, que estaba en desventaja 6-5, forzó un "tie-break" en el que su primer servicio resultó decisivo, llevándose el primer parcial cuando Alcaraz cometió una doble falta en el punto de set.

El español golpeó pronto en el segundo set, consolidando un break para ponerse ‌3-1 arriba con un par de grandes devoluciones que hicieron saltar de sus asientos a los aficionados.

Sin embargo, Sinner se recuperó y se llevó cuatro juegos consecutivos para dar vuelta el partido y servir para el título.

Sinner no cometió ningún error con el servicio ‌y, cuando Alcaraz falló en el punto de campeonato, el italiano celebró el título más importante de su carrera en tierra batida antes ‌de abrazar a ⁠su rival en la red.

"Sólo un jugador había ganado en Indian Wells, Miami y aquí en ​un mismo año, y tú eres el segundo. Es algo increíble lo que has hecho", sostuvo Alcaraz al felicitar a su rival.

Con información de Reuters