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Milei defendió el rumbo económico de su gestión en medio de la crisis política interna

Las últimas noticias de Javier Milei presidente hoy, lunes 13 de abril. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

13 de abril, 2026 | 06.38

El gobierno de Javier Milei enfrenta una semana de alta tensión: la causa judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito golpea la imagen oficial y se suma a las críticas por los aumentos salariales de ministros y secretarios. En paralelo, Milei prepara un discurso clave ante empresarios el 14 de abril y celebra la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares.  Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

 

 

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