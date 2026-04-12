Una nueva encuesta de la consultora Zuban Córdoba expone un dato que asusta al entorno presidencial: el 60,7% de los argentinos asegura que no votaría hoy por la reelección de Javier Milei. El estudio, realizado a comienzos de abril, refleja un deterioro en la imagen del Gobierno, atravesado por la crisis económica y denuncias de corrupción.

El dato más contundente del relevamiento es el rechazo mayoritario a una eventual continuidad del presidente Javier Milei. Según la encuesta, solo el 29,4% votaría por su reelección, mientras que un 60,7% se inclina por no hacerlo y un 10% aún no lo tiene definido. En la misma línea, un 60,6% de los encuestados se manifestó en desacuerdo con la idea de que Milei tenga un segundo mandato, lo que refuerza la tendencia negativa.

El informe detalla que el rechazo a Javier Milei no responde a factores aislados, sino que presenta una estructura clara. La principal razón señalada por quienes no lo votarían es la mala gestión económica, mencionada por el 47% de los encuestados. Este dato confirma que el desempeño en materia económica se convirtió en el eje central de la evaluación negativa del Gobierno, aunque los funcionarios sigan auto elogiándose en cuada oportunidad que se les presenta.

A ese factor se suman otros elementos que profundizan el malestar social. El incumplimiento de promesas aparece como el segundo motivo más relevante, con un 24,7%, mientras que los casos de corrupción alcanzan el 21,5%. En menor medida, también surgen cuestionamientos vinculados al liderazgo presidencial.

Crece el desgaste incluso entre sus votantes

El impacto de la situación económica no solo se limita a quienes hoy rechazan al oficialismo. Incluso dentro del electorado que acompañó a Milei en 2023, una proporción significativa manifiesta haber revisado su posición. Entre quienes redujeron o retiraron su apoyo, casi la mitad señala a la economía como el motivo principal.

Uno de los aspectos más sensibles que expone el estudio es la evolución del respaldo al Gobierno desde el balotaje. Los datos muestran que el apoyo inicial comienza a desdibujarse: un 42,9% de los encuestados afirma que su respaldo disminuyó, mientras que un 24,7% directamente dejó de apoyar al Presidente. En contraste, solo un 19,9% sostiene que su apoyo creció en este período.