Un día después de que el gobernador Axel Kicillof apareciera nueve puntos arriba del presidente Javier Milei en imagen positiva, este jueves otras dos encuestadoras aseguraron lo mismo. Según sus informes, el peronismo le saca 13 puntos de imagen positiva al mandatario libertario, cuya imagen cae en picada desde hace varios meses. El dato en común con la consultora anterior: cada vez más argentinos están convencidos de que la situación económica será peor en 2027.

El deterioro de la imagen del Gobierno es uno de los factores centrales. Según el estudio, el 66,2% de los encuestados evalúa negativamente la gestión de Milei, mientras que apenas un 33% la califica como positiva. Esta brecha refleja un desgaste sostenido en los últimos meses y alimenta el reposicionamiento opositor.

En paralelo, la situación económica aparece como un eje determinante. El 73,7% de los consultados considera que la situación del país es mala o muy mala, y un 63,8% asegura que su realidad personal empeoró en el último año. Además, el 40,4% reconoce que debió endeudarse para cubrir gastos mensuales, lo que evidencia la profundidad de la crisis en los hogares.

Luche y vuelve: el dato que ilusiona al peronismo y lo pone como ganador frente a Milei

En medio de un clima político y económico cada vez más tenso, el peronismo se posiciona por segunda vez en una encuesta arriba de La Libertad Avanza en términos de identificación política, en un contexto marcado por el desgaste de la gestión mileísta y el malestar social creciente.

De acuerdo a un relevamiento nacional realizado a comienzos de abril por las consultoras La Sastrería y trespuntozero, el espacio peronista Fuerza Patria representado por Cristina Kirchner y Axel Kicillof alcanzaría un 30% de afinidad entre los consultados, mientras que el espacio violeta apenas araña el 17,6%. La primera explicación que presenta el informe es que el malestar es total. Las quejas por la corrupción lideran el ranking con el 33,5%, seguida por los bajos salarios (19%) y la pobreza (11,5%). Este combo configura una agenda crítica que erosiona al oficialismo y abre margen para que el peronismo recupere centralidad.

En ese contexto, el crecimiento relativo del peronismo no necesariamente implica una mejora en su imagen, sino más bien una consecuencia del retroceso libertario. De hecho, el estudio muestra un alto nivel de desencanto general: un 25,2% afirma no sentirse cercano a ningún espacio político, lo que refleja una crisis de representación más amplia.

El peronismo "logra incorporar el descontento" y se pinta de color de alternativa

Entre sus diagnósticos, el informe sostiene que "la dinámica política comienza a mostrar señales de reconfiguración": mientras que La Libertad Avanza enfrenta el desgaste de la gestión, el peronismo logra capitalizar parte del descontento, aunque aún sin consolidar una hegemonía clara.

Distintas consultoras privadas coinciden en este diagnóstico. Desde La Sastrería señalan que el oficialismo "perdió la iniciativa política en medio del ajuste", lo que habilita un reordenamiento opositor. En la misma línea, Tres Punto Zero advierte que "el humor social está en su punto más crítico desde el inicio de la gestión", con impacto directo en la intención de voto.

Así, en medio del desorden económico y el malestar social, el tablero político empieza a moverse: el peronismo se ubica por encima de los libertarios.