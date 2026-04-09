El Gobierno en su peor momento: Kicillof supera a Milei y el PJ se impone LLA en intención de voto

La caída de apoyos para el gobierno de Javier Milei se profundiza en abril, según los primeros datos. Esa merma ya impacta en la imagen y en la intención de voto. Al punto que el gobernador bonaerense Axel Kicillof lo supera en imagen positiva por nueve puntos, una diferencia inédita hasta ahora. También es la primera vez que el peronismo queda por encima de La Libertad Avanza en intención de voto. La razón de estos cambios hay que buscarla en las expectativas: cada vez más argentinos creen que la situación económica será peor dentro de un año.

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Los datos surgen del nuevo sondeo de Opina Argentina, la consultora que dirige Facundo Nejamkis. "Durante abril se acelera el proceso de deterioro del Gobierno ante la opinión pública iniciada en enero. Los indicadores del oficialismo no sólo caen, sino que lo hacen de una manera muy pronunciada", analizó el trabajo. Eso se nota claramente en la medición de la imagen de Milei, que cayó seis puntos hasta ubicarse en el 35% de imagen positiva con 63% de negativa. De esos, un 58% es "muy negativa" la percepción que tienen del Presidente. Por bastante, se trata de los peores guarismos de Milei desde que asumió.

Esa caída hace que, aun sin grandes variaciones en sus propios porcentajes, Axel Kicillof —quien se perfila como principal figura de la oposición— quede nueve puntos por encima de Javier Milei, con 44% de imagen positiva y 53% de negativa. Vale destacar que la imagen no siempre se traduce en intención de voto: con niveles similares de respuestas positivas aparece la legisladora del FIT Myriam Bregman, que viene mostrando buenos números en varios sondeos y canaliza parte del enojo y la frustración de un sector de la sociedad. La ex presidenta Cristina Kirchner se ubica en un nivel similar al de la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, cifras que hasta hace pocos meses resultaban impensables.

Aunque los escándalos del caso $LIBRA y el que involucra a Manuel Adorni afectan el humor social, manda la situación económica. Un 62% opinó que la Argentina está peor que el año pasado, 14 puntos más que en diciembre pasado, y apenas un 25% sostuvo que está mejor. Pero, a los efectos de las expectativas y de la evaluación de la gestión actual, resulta más relevante la mirada sobre el futuro. Allí también se verifica una caída pronunciada: las opiniones positivas bajaron ocho puntos en un mes y sólo un 29% cree que el año que viene la situación estará mejor, mientras que un abrumador 57% sostiene que será peor. El Gobierno deberá hacer mucho para revertir ese pesimismo que va ganando terreno.

En ese escenario, no sorprende que la mayoría de los encuestados se considere opositora al Gobierno. Un 47% se ubicó en la vereda de enfrente de Javier Milei. La caída más significativa se dio entre quienes lo apoyan: en un mes pasaron del 36% al 28%, casi en espejo con el aumento de los indecisos, que subieron del 17% al 24%. A nivel regional, el mayor respaldo al Gobierno se registró en el NOA y Cuyo, donde alcanzó el 33%. En cambio, la mayor oposición se concentró en la Patagonia, con un 54% de rechazo, siete puntos por encima del promedio nacional.