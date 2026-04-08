Países del golfo Pérsico evalúan un dron ucraniano de bajo coste ante la escasez de misiles

Rayos de luz iluminan el cielo durante un intento de interceptación, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, visto desde Jerusalén

Por Tim Kelly y ​Maki Shiraki

TOKIO, 8 abr (Reuters) - Países del golfo Pérsico, entre ellos Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, están estudiando la posibilidad de adquirir ‌un dron interceptor de diseño ‌ucraniano, con un coste de 2.500 dólares, dijo a Reuters una empresa japonesa que comercializa esta tecnología en el extranjero.

Los aviones no tripulados se presentan como una alternativa más económica para contrarrestar los ataques iraníes, que están agotando las reservas de misiles de fabricación estadounidense, Desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Teherán ha lanzado oleadas ​de drones baratos fabricados ⁠en serie, incluidos los Shahed, similares a los que Rusia utiliza en ‌Ucrania.

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Los países del golfo Pérsico y las fuerzas estadounidenses ⁠han dependido en gran medida de costosos ⁠misiles interceptores para derribarlos, lo que pone de relieve un cambio más amplio en el combate aéreo en el que los sistemas más baratos desplegados en ⁠grandes cantidades pueden ir mermando progresivamente las reservas de misiles ​avanzados de defensa aérea.

"Todo el mundo empezó a hacer ‌números. Simplemente no tiene sentido desde ‌el punto de vista económico y la gente por fin se ⁠está dando cuenta de ello", dijo Toru Tokushige, director ejecutivo de Terra Drone. Ha habido un aumento de consultas procedentes de Oriente Medio desde que comenzó la guerra, añadió.

El precio de cada dron interceptor de Terra Drone ​es de ‌400.000 yenes (2.526 dólares). En comparación, los misiles interceptores Patriot lanzados desde tierra pueden costar alrededor de 4 millones de dólares cada uno, mientras que se estima que un dron Shahed cuesta tan solo 20.000 dólares.

En la primera semana del conflicto en Oriente ⁠Medio, Irán lanzó más de 1.000 drones y se estima que tiene capacidad para producir alrededor de 10.000 al mes.

Las embajadas de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos en Tokio no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Terra Drone, conocida por sus drones comerciales, anunció el mes pasado su entrada en el mercado militar mediante una alianza con una empresa emergente ucraniana, Amazing Drones. Diseñó ‌el Terra A1, un dron interceptor, para contrarrestar los ataques con Shahed lanzados contra Ucrania por Moscú.

En virtud de su acuerdo, la empresa japonesa comercializará el interceptor en el extranjero, al tiempo que aportará inversión y conocimientos técnicos de fabricación.

El Terra A1 aún no ha sido probado en combate y se ‌espera que sea entregado al ejército de Ucrania en los próximos meses para realizar pruebas, dijo Tokushige.

Terra Drone ya suministra drones de topografía e inspección a la empresa ‌petrolera estatal saudí ⁠Aramco y podría aprovechar su presencia en el reino para ayudar a establecer la producción de drones interceptores en Oriente ​Medio, dijo.

"Este es un ámbito en el que se pueden aprovechar al máximo las fortalezas de Japón en materia de fabricación", añadió.

(1 dólar = 158,3200 yenes)

Con información de Reuters