Bonelli señaló en vivo el nuevo error del gobierno de Javier Milei: "Mala praxis".

Este jueves 9 de abril un gran número de líneas de colectivo no funcionarán debido a un paro anunciado por UTA. Esto responde a un conflicto del sector patronal por subsidios y aportes no efectuados por el Gobierno, sumado al incremento sideral que viene teniendo el gasoil, por lo que cerca de 9 millones de personas se verán afectadas.

La noticia de la retención de tareas circuló por todos los medios y programas. Esto incluyó al que conducen Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano en TN, quienes hicieron responsable a la gestión de Milei por no haber podido atender esta situación en tiempo y forma.

Muchas líneas de colectivo no funcionarán este jueves 9 de abril.

¿Qué dijo Marcelo Bonelli de Javier Milei?

Al momento de repasar la génesis del actual conflicto, Alfano señaló: "Todo esto nace con el conflicto del sector patronal con el tema de subsidios y aportes que hace el Gobierno. Esto deriva en que no se pagan sueldos o hay atrasos importantes". "Ojo que están afectados casi 9 millones de personas", advirtió Bonelli.

"Los colectivos de Capital Federal funcionan normales porque la capital pagó, pero no pagó Nación ni Provincia. Esto ha hecho que racionalicen el gasoil, que aumentó al 40%, entonces a determinada ahora se corta el servicio. Mañana va a estar más compleja por esta decisión", sostuvo Bonelli.

Alfano, entonces, acotó: "Se veía venir esto por el lado empresario, que cuando tienen problemas recortan los horarios nocturnos, pero ahora se juntó con que no pagan los sueldos y los choferes dijeron 'no trabajamos'". En esa misma línea, Bonelli opinó: "Esto refleja mala praxis del gobierno. Las empresas de servicios de transporte hace 15 días avisaron que iba a pasar esto y pidieron reuniones, primero en carta y después en llamado. Nunca la secretaría de Transporte los atendió. El viernes pasado empezaron los recortes nocturnos nada más y el día lunes empezaron los recortes durante todo el día".

"Pasó viernes, sábado, domingos, lunes, martes, miércoles y se le escapó la tortuga al secretario de Transporte, Fernando Germán, que depende de Luis Caputo y recién hoy los convoca para mañana. Pero la gente se tuvo que comer problemas serios", concluyó. "Siempre acá el perjudicado es el laburante", deslizó Alfano.