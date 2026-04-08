Rusia presta a Irán apoyo cibernético y de espionaje para sus ataques, según Ucrania

FOTO DE ARCHIVO. Un avión estadounidense Boeing E-3 Sentry de alerta y control aéreo dañado tras un ataque iraní, durante el conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán, en la base aérea Príncipe Sultán de Arabia Saudí

Satélites rusos han realizado decenas de reconocimientos detallados mediante imágenes de instalaciones militares y emplazamientos críticos en todo Oriente Medio para ayudar a Irán a atacar a las fuerzas estadounidenses y otros objetivos, ‌según un informe de los servicios de ‌inteligencia ucranianos.

Las conclusiones, revisadas por Reuters, también revelaron que "hackers" rusos e iraníes estaban colaborando en el ámbito cibernético. Constituyen el relato más detallado hasta la fecha sobre cómo Rusia ha prestado apoyo secreto a Irán desde que Israel y Estados Unidos lanzaron su ofensiva el 28 de febrero.

Según el informe, sin fecha, los satélites rusos realizaron al menos 24 reconocimientos de zonas en 11 países de Oriente Medio entre el 21 y el 31 de marzo, abarcando 46 "objetivos", entre los que se incluían bases y emplazamientos militares estadounidenses y de otros países, así como aeropuertos y ​yacimientos petrolíferos.

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A los pocos días ⁠de ser inspeccionadas, las bases y cuarteles generales militares fueron blanco de misiles balísticos y drones iraníes, según ‌la evaluación, en lo que describió como un patrón claro.

Una fuente militar occidental y otra ⁠fuente de seguridad regional independiente comunicaron a Reuters que sus servicios ⁠de inteligencia también indicaban una intensa actividad de los satélites rusos en la región y afirmaron que las imágenes se habían compartido con Irán.

Nueve reconocimientos abarcaron partes de Arabia Saudí, incluidos cinco sobre la Ciudad Militar del Rey ⁠Jalid, cerca de Hafar al-Batin, en lo que parecía ser un esfuerzo por localizar elementos del sistema ​de defensa aérea THAAD de fabricación estadounidense, según la evaluación ucraniana.

Zonas de Turquía, ‌Jordania, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos también fueron objeto de ‌vigilancia satelital en dos ocasiones, mientras que lugares de Israel, Qatar, Irak, Baréin y la Base Naval ⁠de Apoyo de Diego García lo fueron una vez, según la evaluación.

En una tendencia emergente, añadía el informe, los satélites rusos vigilaban activamente el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para una quinta parte de los flujos mundiales de petróleo y gas natural licuado, donde Irán ha impuesto un bloqueo de facto a todos los buques ​excepto a los "no hostiles".

CANAL ‌DE COMUNICACIÓN PERMANENTE

Reuters no pudo confirmar de forma independiente el contenido de la evaluación ucraniana.

La portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, afirmó que ningún apoyo externo a Irán por parte de ningún país estaba afectando al éxito operativo de Estados Unidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní no hizo comentarios de inmediato. El Ministerio de Defensa de Rusia, que invadió Ucrania hace cuatro años, no ⁠respondió a una solicitud de comentarios.

Los líderes europeos presionaron al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, sobre esta cuestión en una reunión del G7 el mes pasado. Dos diplomáticos afirmaron que Rubio no había respondido a las acusaciones, aunque ha desestimado públicamente la ayuda rusa a Irán calificándola de insignificante.

La evaluación ucraniana indicaba que el intercambio de imágenes satelitales se estaba organizando a través de un canal de comunicaciones permanente utilizado por Rusia e Irán y que también podría estar facilitado por espías militares rusos destinados en Teherán.

La fuente de seguridad regional confirmó un incidente concreto detallado en la evaluación ucraniana ‌que fue revelado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la semana pasada.

En ese incidente, un satélite ruso tomó imágenes de la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudí días antes de que Irán atacara las instalaciones el 27 de marzo, alcanzando un sofisticado avión AWACS E-3 Sentry estadounidense, según la evaluación.

Un satélite ruso sobrevoló el mismo emplazamiento el 28 de marzo para evaluar el impacto del ataque, según la evaluación.

"ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL"

Rusia e Irán han estrechado sus lazos militares ‌desde que el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

En concreto, Ucrania y Occidente afirman que Irán proporcionó a Rusia drones de ataque Shahed de largo alcance, que a su vez los utilizó ‌para bombardear Ucrania, al tiempo ⁠que desarrollaba sus propias variantes, más sofisticadas. Irán niega haber suministrado armas utilizadas contra Ucrania.

Putin y el presidente iraní, Masud Pezeshkian, firmaron entonces un Tratado de Asociación Estratégica Integral en enero ​del año pasado.

El artículo cuarto del Tratado establece que "con el fin de reforzar la seguridad nacional y hacer frente a las amenazas comunes, los servicios de inteligencia y seguridad de las Partes Contratantes intercambiarán información y experiencias".

Con información de Reuters