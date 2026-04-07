La AIE dice que la actual crisis del petróleo y gas es peor que las de 1973, 1979 y 2002 juntas

FOTO DE ARCHIVO. Precios de la gasolina en Los Ángeles, California, EEUU

La actual crisis del petróleo y el gas, desencadenada ‌por el ‌bloqueo del estrecho de Ormuz, es "más grave que las de 1973, 1979 y 2002 juntas", dijo Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), ​al diario Le ⁠Figaro.

"El mundo nunca ha ‌experimentado una interrupción del suministro ⁠energético de tal ⁠magnitud", afirmó en una entrevista con el periódico francés publicada en su ⁠edición del martes.

Señaló que ​los países europeos, así ‌como Japón, Australia y ‌otros, se verán afectados, pero ⁠que los países que corren mayor riesgo son los países en desarrollo, que sufrirán el ​aumento ‌de los precios del petróleo y el gas, el encarecimiento de los alimentos y una aceleración general de ⁠la inflación.

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Los países miembros de la AIE acordaron el mes pasado liberar parte de sus reservas estratégicas. Parte de estas ya se han liberado y el proceso continúa, señaló ‌Birol.

En respuesta a los ataques de Israel y Estados Unidos, Irán ha bloqueado casi por completo el tráfico en el estrecho de ‌Ormuz, por donde circula habitualmente alrededor del 20% del petróleo y el ‌gas mundiales, ⁠lo que ha provocado una subida de los ​precios de la energía.

Con información de Reuters