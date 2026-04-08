El Comité Olímpico Ruso indemnizará a los deportistas que no pudieron participar en Milán-Cortina

FOTO DE ARCHIVO: Vista a través de una valla de la sede del Comité Olímpico Ruso en Moscú, Rusia

El ​Comité Olímpico Ruso ha anunciado que realizará pagos en efectivo a 116 ‌deportistas del país ‌que no pudieron competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina de este año.

El Comité Olímpico Internacional (COI) había prohibido la participación de los deportistas rusos y bielorrusos en los Juegos tras ​la invasión de ⁠Ucrania por parte de Moscú en ‌febrero de 2022, pero a ⁠algunos se les permitió ⁠competir en Italia como neutrales, sin bandera ni himno nacional.

El ministro de Deportes ruso y ⁠presidente del Comité Olímpico Ruso, Mijaíl ​Degtiárev, anunció los pagos ‌durante una reunión celebrada ‌el martes con los 13 atletas rusos ⁠que compitieron en los Juegos Olímpicos de Invierno.

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"En la reunión del comité ejecutivo decidimos conceder bonificaciones económicas a todos ​los ‌atletas olímpicos que no pudieron viajar a los Juegos debido a decisiones políticas traicioneras", añadió.

"El Ministerio de Deporte y el Comité Olímpico Ruso ⁠están haciendo todo lo posible para garantizar el pleno regreso de la selección rusa a las competiciones internacionales bajo la bandera nacional y con el himno nacional".

"Cuando es necesario, negociamos; cuando eso falla, defendemos los derechos ‌de los atletas ante los tribunales para que nuestro equipo pueda competir por las medallas con una plantilla completa".

El COI no respondió de inmediato a una solicitud de ‌comentarios enviada por correo electrónico.

Nikita Filippov fue el único ruso que ganó una medalla en ‌los Juegos ⁠Olímpicos de Invierno, al hacerse con la plata en la ​prueba inaugural de esquí de montaña.

Con información de Reuters