La selección de CONCACAF que busca DT con Facebook: los requisitos

La pequeña isla del caribe busca entrenador con ciertos requisitos para que se haga del equipo profesional.

A meses de que el Mundial se apodere de la atención de los hinchas, una selección que forma parte de la CONCACAF hizo una publicación más que especial en su perfil oficial de Facebook. Porque se encuentra en la búsqueda de un entrenador profesional con el objetivo de que desarrolle un proyecto deportivo que le permita soñar en grande y estar presente en la edición del 2030 del certamen internacional.

“Estamos contratando: Consultor técnico y entrenador del equipo nacional masculino senior. La Asociación de Fútbol de Montserrat (MFA) está buscando un profesional calificado para liderar nuestros Programas Técnicos. Este papel combina el desarrollo estratégico de alto nivel con el liderazgo práctico de nuestro equipo nacional masculino”, expresa el breve comunicado que la Monserrat Football Association realizó en su perfil oficial.

Para aquellos que no pueden ubicar a este país en el mapa, se encuentra ubicado en el sureste de la isla de Puerto Rico y al noroeste de Venezuela. Se trata de un territorio británico de ultramar. Por ende, su gobernador actúa de manera simbólica como jefe de Estado porque oficia de representante del Rey Carlos III. Una pequeña isla que cuenta con una superficie de 102 kilómetros cuadrados. Además, su censo expone que posee con una población que no supera los 6000 habitantes.

En el aviso de trabajo que se encuentra disponible en el perfil de Facebook hay una serie de detalles que los postulantes deben reunir para ser seleccionados. "Definir y supervisar las vías técnicas desde las bases hasta el nivel superior. Establecer una filosofía de fútbol nacional, explorar talentos y formar entrenadores locales”, señala. Además, el candidato elegido deberá contar con Licencia B UEFA/CONMEBOL/CONCACAF (preferible licencia profesional) y tener 3-5 años de experiencia comprobable. Además, se adjunta una casilla de email para mandar el portfolio o currículum que permita apreciar la trayectoria de los interesados.

Una medida que despierta cierta curiosidad, pero que se encuentra pensada en fomentar el fútbol de Monserrat con el objetivo de comenzar a crecer en el plano internacional y pensar en un buen desempeño tanto en la Liga de las Naciones como también en las Eliminatorias de cara al Mundial del 2030. Si se repasa la última actuación, el conjunto del Caribe formó parte del Grupo D, en donde apenas consiguió tres unidades y quedó bastante lejos de ingresar a la fase final de clasificación.

¿Cuándo sale el álbum del Mundial?

Al igual que lo que sucedió en el 2022, la expectativa por el lanzamiento del álbum de figuritas del Mundial es enorme en la Argentina. Al punto que comenzaron a circular publicaciones falsas que aseguran una cierta cantidad de stock si se realiza el pago a modo de reserva. “Panini aún no ha iniciado ninguna preventa del álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Toda la información se dará a conocer exclusivamente en nuestros canales oficiales”, expresó Panini Argentina en la mañana del miércoles 8 de abril.

No obstante, se tiene conocimiento de que la edición 2026 del álbum es una que contará con 112 páginas y la colección de 980 figuritas. Esto es producto de que son 48 las selecciones que forman parte del certamen. Por otro lado, se desprende que cada paquete vendrá con 7 figuras y puede que en algunos haya una octava que formará parte de una colección especial que Panini lanzará. Se estima que el valor de cada sobre podría llegar a rondar entre $1.500 y $2.500.