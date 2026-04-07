Ecuador anuncia partido amistoso con Guatemala en junio, días antes del Mundial

FOTO ARCHIVO-El ecuatoriano Enner Valencia anota de penal en un amistoso ante Países Bajos

La selección ecuatoriana de fútbol se enfrentará ‌a Guatemala ‌el 7 de junio en su último partido amistoso previo al Mundial, dijo el martes la federación local.

El partido se jugará en ​el ScottsMiracle-Gro ⁠Field en Columbus, y ‌será parte "del cierre de ⁠la planificación" ⁠del equipo antes del inicio del torneo internacional que se jugará ⁠del 11 de junio ​al 19 de ‌julio en Estados ‌Unidos, México y Canadá.

"Columbus será ⁠además la sede de concentración de la Tri desde el 25 de ​mayo, ‌donde el equipo trabajará en los últimos ajustes de cara a al Copa del Mundo", ⁠dijo la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en un comunicado.

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El partido ante Guatemala será el segundo amistoso de la Tri en la fecha FIFA antes del ‌inicio del Mundial. El primer rival será anunciado en los próximos días, agregó la FEF.

En los amistosos de marzo, ‌Ecuador empató 1-1 con Marruecos y Países Bajos.

Ecuador integra el ‌grupo ⁠E junto con Costa de Marfil, Curazao ​y Alemania en la primera fase del Mundial.

Con información de Reuters