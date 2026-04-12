Llueven las encuestas. El mismo relevamiento de Zubán Córdoba que sacudió al gobierno esta semana con el dato de que el 60,7% no votaría la reelección de Milei esconde un segundo número que habla todavía más profundo sobre el estado de ánimo del electorado argentino.

El 62,4% de los encuestados está de acuerdo con la siguiente frase: "Argentina necesita un candidato nuevo que no esté vinculado con ninguno de los partidos actuales". Solo el 24,5% está en desacuerdo y el 12,9% no sabe.

Cuando casi dos tercios de la población dice que quiere alguien completamente nuevo y desvinculado de todos los partidos actuales, el mensaje irradia a todos los partidos políticos con tradición en Argentina.

La búsqueda de outsiders en la política argentina tiene antecedentes recientes —el propio Milei fue presentado como esa figura en 2023— pero la encuesta sugiere que ese ciclo ya se agotó y que el electorado está buscando la próxima cara que no tenga archivo.

Dos datos que leídos juntos cambian todo

Combinados, los dos resultados de la encuesta de Zubán Córdoba pintan un panorama político muy particular de cara a 2027: el presidente actual no tiene respaldo mayoritario para su reelección y, al mismo tiempo, la oposición tradicional tampoco genera entusiasmo. El 62,4% que pide un candidato nuevo no es necesariamente el mismo 60,7% que rechaza a Milei, pero la superposición de ambos números sugiere un electorado que está buscando algo que todavía no existe en el mapa político.

El contexto en el que aparece esta encuesta

El relevamiento llega en una semana especialmente difícil para el gobierno. El avance judicial contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, los nuevos chats en el caso ANDIS que mencionan a Karina Milei y los datos económicos del INDEC con caída industrial y desempleo en alza configuran un escenario en el que la imagen del oficialismo difícilmente pueda mejorar en el corto plazo.

Para la oposición, sin embargo, el 62,4% tampoco es una buena noticia. Significa que el descontento con Milei no se traduce automáticamente en apoyo a las alternativas conocidas. El electorado, por ahora, no está buscando volver a lo anterior. Está buscando algo distinto a todo.