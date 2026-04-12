Los viajes de Milei: cuánto costaron y cuánto tiempo estuvo de gira

Los viajes de Milei: costos millonarios, destinos e invitados en seis meses de gestión

En solo seis meses de gestión, Javier Milei realizó 77 viajes oficiales -36 de ellos internacionales- con un gasto estimado de al menos 2,9 millones de dólares y 1,6 mil millones de pesos. Los destinos más frecuentes fueron Estados Unidos y Europa, y las comitivas incluyeron ministros, asesores y empresarios cercanos.

Según un relevamiento de La Nación, de esos traslados, 36 fueron internacionales y el resto se concentraron en provincias argentinas. Los destinos incluyeron 17 países, con Estados Unidos como el más visitado, seguido por España, Italia, Alemania e Israel. Este despliegue internacional buscó instalar la figura de Milei en foros económicos y políticos, aunque también generó críticas por la magnitud de los recursos invertidos.

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El costo de estas giras ascendió a 2,9 millones de dólares y 1,6 mil millones de pesos, según cifras oficiales citadas en el informe periodístico. Los gastos se vincularon principalmente con logística aérea, alojamiento, seguridad y traslados internos. El detalle de los itinerarios y los montos fue obtenido a través de un pedido de acceso a la información pública.

Los invitados de Milei

En varias giras, Milei viajó acompañado por su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. También participaron ministros clave, como Diana Mondino, responsable de Cancillería, y Guillermo Francos, ministro del Interior.

En la visita a España, por ejemplo, se sumaron asesores económicos y funcionarios de segunda línea, lo que aumentó la comitiva oficial. Allí, Milei participó en conferencias y encuentros con empresarios, en un intento de atraer inversiones hacia la Argentina.

Los viajes de Milei: costos millonarios, destinos e invitados en seis meses de gestión

En Estados Unidos, el Presidente estuvo acompañado por empresarios cercanos, como Eduardo Elsztain, lo que abrió interrogantes sobre la naturaleza oficial o privada de ciertos encuentros. La Nación destacó que la inclusión de figuras del sector privado en giras oficiales generó debate sobre los límites entre gestión pública y negocios particulares.

En Italia y el Vaticano, además de Karina Milei, participaron figuras del gabinete económico. La visita incluyó reuniones con autoridades religiosas y políticas. En Alemania, la comitiva incorporó asesores en materia energética.

En Israel, la delegación incluyó funcionarios de Cancillería y asesores en política internacional. La visita se enmarcó en un intento de reforzar vínculos diplomáticos y culturales, aunque también se destacó la presencia de invitados no estrictamente vinculados a la gestión.

Los traslados internos, 41 en total, se concentraron en provincias clave para su agenda política y económica. En Córdoba, por ejemplo, Milei estuvo acompañado por funcionarios de Economía y asesores en infraestructura. En Santa Cruz, la comitiva incluyó referentes de Energía.

El patrón de invitados muestra un círculo reducido, con escasa apertura a voces externas. Según La Nación, “las comitivas se repiten con nombres cercanos al Presidente, lo que refuerza la idea de un gobierno concentrado en un núcleo íntimo”.

La comparación con gestiones anteriores revela un volumen de viajes superior, especialmente en el semestre inicial. Principalmente en comparación con presidentes previos, como Mauricio Macri o Alberto Fernández, tuvieron agendas internacionales menos intensas en sus primeros meses. El oficialismo defendió las giras como parte de una estrategia de reposicionamiento internacional. Voceros del Gobierno afirmaron que “la presencia de Milei en foros globales es clave para instalar la nueva imagen de la Argentina”.