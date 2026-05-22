Adiós a la línea 707 para siempre: qué recorridos se van a restablecer y cómo

El Concejo Deliberante de San Isidro aprobó la caducidad de la concesión de la línea municipal 707, hasta ahora operada por la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), en medio de una profunda crisis del transporte público que mantiene paralizado al servicio desde abril, afectactando diariamente a miles de vecinos.

La ordenanza recibió amplio respaldo político. Todos los bloques acompañaron la votación general y el artículo central del proyecto, aunque el segundo artículo fue rechazado por los seis concejales peronistas vinculados a sectores del kirchnerismo, el massismo y el MDF. Los opositores cuestionaron el alcance de la medida y reclamaron soluciones más concretas para los usuarios y los trabajadores.

Con la aprobación formalizada, el Municipio quedó habilitado para recuperar el control de los recorridos y avanzar en mecanismos transitorios que permitan restablecer el transporte urbano mientras se redefine el esquema operativo.

La decisión llega luego de semanas de fuerte malestar entre los usuarios, especialmente en Boulogne, Villa Adelina, Martínez y San Isidro, donde la 707 cumple un rol clave en la conexión interna.

Miles de pasajeros afectados

Según el expediente, la línea dejó de funcionar de manera total el 20 de abril del 2026. Desde entonces, ninguno de sus ramales volvió a circular. El informe oficial detalla un deterioro progresivo del servicio entre enero del 2025 y abril de este año. En ese período se registraron al menos 53 jornadas con interrupciones parciales o totales.

Uno de los datos utilizados para medir el impacto fue el sistema SUBE, que mostró una caída abrupta de las validaciones desde el día posterior a la suspensión completa del servicio. La estimación municipal sostiene que cada jornada sin funcionamiento representa alrededor de 30 mil viajes menos, especialmente en días laborales y escolares.

Durante el debate, el oficialismo defendió la medida al considerar que la crisis de MOGSM se volvió insostenible. El concejal Juan Bautista Ocampo explicó que el objetivo no es perjudicar a los trabajadores, sino reorganizar el sistema y preservar las fuentes laborales mientras se garantiza el regreso del transporte.

También vinculó el colapso de la empresa con cambios estructurales en el esquema de subsidios, el impacto económico de la pandemia y el aumento sostenido de los costos operativos.

Nuevos recorridos y posibles reemplazos

Uno de los puntos más relevantes de la sesión fue el anuncio de los posibles reemplazos para cubrir los recorridos vacantes. Desde el oficialismo señalaron que ya existen conversaciones avanzadas con el Ministerio de Transporte bonaerense, empresas privadas y el gremio del sector.

Entre las compañías mencionadas para absorber parte de los recorridos aparecen las líneas 314, 343, 338 y 228. Incluso, se evalúa crear nuevas conexiones, como un trayecto que uniría Villa Adelina y el Bajo de Boulogne con el Hospital de Boulogne, que es además un reclamo histórico de los vecinos.

El presidente del Concejo Deliberante Jorge Álvarez aseguró que las negociaciones se manejaron con reserva para garantizar una transición ordenada y proteger los puestos de trabajo.