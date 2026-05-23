Tren de la Nariz del Diablo: cómo es la experiencia ferroviaria al borde del abismo

El Tren de la Nariz del Diablo es uno de los recorridos ferroviarios más famosos de Sudamérica y una de las grandes atracciones turísticas de Ecuador. La histórica ruta atraviesa los Andes ecuatorianos entre las localidades de Alausí y Sibambe, en la provincia de Chimborazo, y se destaca por sus impresionantes paisajes montañosos y su compleja ingeniería ferroviaria.

El trayecto debe su nombre al cerro Nariz del Diablo, una pared rocosa casi vertical que obligó a construir una vía en zigzag para permitir el descenso. La obra, inaugurada a comienzos del siglo XX, fue considerada una de las más difíciles del mundo por el desnivel que supera en apenas 12 kilómetros.

¿Cómo es el recorrido del Tren de la Nariz del Diablo?

El viaje comienza en la estación de Alausí y desciende hacia Sibambe a través de curvas cerradas, barrancos y miradores naturales sobre la cordillera andina. El sistema ferroviario avanza en maniobras de zigzag para perder altura en una pendiente extrema, una característica que convirtió a la ruta en una obra maestra de la ingeniería ferroviaria.

Durante el trayecto, el tren realiza una parada en el mirador de la Nariz del Diablo, donde los pasajeros pueden apreciar el paisaje y la magnitud de la construcción ferroviaria. Luego, en Sibambe, suelen desarrollarse presentaciones culturales y ferias artesanales organizadas por comunidades locales.

El recorrido completo dura aproximadamente dos horas y media entre ida y vuelta.

¿Cómo visitar el Tren de la Nariz del Diablo y cuánto cuesta?

Actualmente, el servicio turístico opera entre miércoles y domingo, con salidas habituales a las 8:00, 11:00 y 14:00 desde la estación de Alausí. Se recomienda llegar al menos media hora antes para realizar el check-in y abordar con tiempo.

Las tarifas varían según la nacionalidad y la edad del pasajero. Para turistas extranjeros, los boletos rondan los USD 30 para adultos y USD 15 para menores, jubilados o personas con discapacidad.

Nacionales

Adultos (12 a 64 años): USD 18

Niños (5 a 11 años), adultos mayores (65+), personas con discapacidad: USD 9

Extranjeros

Adultos (12 a 64 años): USD 30

Niños (5 a 11 años), adultos mayores (65+), personas con discapacidad: USD 15

(Precios referenciales. No incluyen IVA ni cargo por servicio)

Los pasajes pueden comprarse online a través de plataformas turísticas habilitadas y sitios oficiales vinculados al tren de Alausí.