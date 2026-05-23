Cómo es Casa Mínima, la casa más angosta de Buenos Aires: historia y opciones de visitas

En pleno barrio de Buenos Aires, sobre el histórico Pasaje San Lorenzo de San Telmo, se encuentra Casa Mínima, una de las construcciones más curiosas y fotografiadas. Con apenas 2,5 metros de frente y 13 metros de profundidad, es considerada la casa más angosta de la Ciudad y un verdadero símbolo del casco histórico porteño.

La vivienda data de comienzos del siglo XIX y conserva gran parte de sus materiales originales. Su fachada, la puerta verde y el pequeño balcón de hierro la transformaron en una postal típica del bajo.

La historia detrás de Casa Mínima

Durante décadas circuló la leyenda de que la casa había sido entregada a un esclavo liberto como recompensa por sus servicios. Sin embargo, investigaciones posteriores señalaron que no existen documentos que confirmen esa versión.

Otra hipótesis sostiene que la propiedad surgió tras sucesivas subdivisiones de una vivienda más grande perteneciente a la familia Peña, una práctica habitual en la Buenos Aires colonial y posterior a la epidemia de fiebre amarilla.

Hoy, Casa Mínima forma parte del circuito histórico administrado por El Zanjón de Granados, uno de los espacios culturales más visitados de San Telmo. Allí también se preservan túneles, restos arqueológicos y construcciones coloniales.

¿Cómo visitar Casa Mínima y cuánto cuesta la entrada?

La casa se encuentra en Pasaje San Lorenzo 380 y puede recorrerse mediante visitas guiadas organizadas por El Zanjón de Granados. Los recorridos suelen incluir explicaciones históricas sobre el barrio y el origen de la propiedad.

Las visitas se realizan principalmente los viernes y domingos, aunque los horarios pueden variar según la temporada. Por eso, se recomienda consultar previamente en el sitio oficial de El Zanjón de Granados.

Los tickets inician en $35.000 para residentes argentinos, no son reembolsables y se habilitan 15 días antes de la fecha.

Flash Tour - Residentes en Argentina: $ 35.000

Flash Tour - No residentes en Argentina: $ 45.000

Flash Tour - Residentes en países limítrofes: $ 40.000

Visita guiada - Menor de diez años: Gratis

Visita guiada - Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD): Gratis

Además de conocer la casa más pequeña de Buenos Aires, el paseo permite recorrer uno de los rincones más antiguos y pintorescos de San Telmo, rodeado de conventillos, bares históricos y calles adoquinadas.

Zanjón de Granados