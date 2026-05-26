El regreso más esperado: vuelve Magic Kids después de 20 años.

Para toda una generación, escuchar el nombre de Magic Kids significa volver automáticamente a las tardes frente al televisor, a los openings de anime, los videojuegos y programas que marcaron la infancia de miles de chicos en los años 90 y principios de los 2000. Y ahora, después de casi dos décadas fuera del aire, el histórico canal anunció su regreso con una transmisión especial que revolucionó las redes sociales y despertó una ola de nostalgia en Argentina y Latinoamérica.

La señal confirmó que desde este 25 de mayo, misma fecha en la que dejó de emitir oficialmente en 2006, volverá con una programación especial que incluirá algunos de los contenidos más recordados de la era dorada del canal.

Qué programas se van a poder ver en Magic Kids

Entre los títulos que ya comenzaron a aparecer en los avances promocionales figuran clásicos como Dragon Ball, Pokémon, Los Caballeros del Zodíaco, Power Rangers y ¿Dónde está Wally?, además del regreso de personajes emblemáticos como Mr. Go. También se espera la vuelta de ciclos históricos como Nivel X y A jugar con Hugo, dos de los programas más recordados por los fanáticos del canal.

Goku, Sailor Moon y Seiya de Los Caballeros del Zodíaco, tres de los pilares fundamentales que moldearon la infancia de millones de chicos en toda la región.

Lanzado en 1995, Magic Kids se convirtió rápidamente en uno de los canales infantiles más populares de la televisión por cable en Argentina. Su propuesta mezclaba anime japonés, dibujos animados, programas de videojuegos y producciones locales en una fórmula que terminó marcando a toda una generación. En su mejor momento, el canal incluso lanzó revistas, juguetes y merchandising propio.

A Jugar con Hugo era uno de los programas favoritos de los niños que miraban Magic Kids.

Muchos especialistas consideran que la señal fue clave para popularizar el anime en América Latina durante los años 90. Series como Dragon Ball o Los Caballeros del Zodíaco encontraron allí una audiencia masiva y ayudaron a construir un fenómeno cultural que todavía sigue vigente.

Aunque por ahora se trata de una transmisión especial y no de un regreso permanente a la grilla tradicional de cable, el anuncio demuestra el enorme peso emocional que todavía conserva la marca. En tiempos dominados por el streaming y los algoritmos, el fenómeno Magic Kids vuelve a poner sobre la mesa el poder de la nostalgia y el valor cultural que tuvieron algunos canales de televisión en la infancia de toda una generación.