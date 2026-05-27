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Canadá y Bahamas imponen restricciones de viaje relacionadas con el ébola

27 de mayo, 2026 | 05.52

Canadá y Bahamas anunciaron el martes que prohibirán temporalmente la entrada a residentes ‌de República Democrática del ‌Congo, Uganda y Sudán del Sur debido al brote de ébola más reciente.

Los residentes de esos países tendrán prohibida la entrada a Canadá durante 90 días a partir del miércoles, según informó el Gobierno canadiense. Este señaló que la medida aduanera ​temporal tenía como ⁠objetivo reducir el riesgo de que el ‌ébola entrara y se propagara dentro de ⁠Canadá.

El Gobierno de Bahamas añadió ⁠que sus restricciones de entrada entrarían en vigor de inmediato y se mantendrían durante un periodo de 30 ⁠días, sujeto a revisión por parte del ​Ministerio de Sanidad del país caribeño.

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Reuters ‌fue el primero en ‌informar de que el archipiélago impondría dicha prohibición ⁠de viaje.

La Organización Mundial de la Salud elevó el viernes a "muy alto" el riesgo de que la cepa Bundibugyo del virus del Ébola se ​convierta en ‌un brote nacional en República Democrática del Congo (RDC) y ha declarado el brote allí y en la vecina Uganda emergencia de importancia internacional.

La semana pasada, Washington prohibió la entrada ⁠en Estados Unidos a los no estadounidenses que hubieran viajado a RDC, Uganda o Sudán del Sur en las últimas semanas.

Los ciudadanos canadienses, los residentes permanentes y otros extranjeros que hayan estado en las zonas afectadas en las últimas semanas y no presenten síntomas ‌deberán permanecer en cuarentena durante 21 días a partir del 30 de mayo, según un comunicado de la agencia de salud pública de Canadá.

Bahamas también anunció controles sanitarios reforzados y posibles cuarentenas para los extranjeros ‌que hayan estado presentes en RDC, Uganda o Sudán del Sur en los 30 días previos a su ‌llegada al país ⁠caribeño.

No se han registrado casos de ébola en Estados Unidos, Canadá ni Bahamas.

(Reporte ​de Jasper Ward en Washington e Ismail Shakil en Ottawa; edición de Michelle Nichols, Christian Schmollinger y Kate Mayberry; edición en español de Jorge Ollero Castela)

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