FOTO DE ARCHIVO. Trabajadores de la Cruz Roja con equipos de protección individual (EPI) cargan en una camioneta un ataúd de un médico fallecido por ébola, en la ciudad de Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo

Canadá y Bahamas anunciaron el martes que prohibirán temporalmente la entrada a residentes ‌de República Democrática del ‌Congo, Uganda y Sudán del Sur debido al brote de ébola más reciente.

Los residentes de esos países tendrán prohibida la entrada a Canadá durante 90 días a partir del miércoles, según informó el Gobierno canadiense. Este señaló que la medida aduanera ​temporal tenía como ⁠objetivo reducir el riesgo de que el ‌ébola entrara y se propagara dentro de ⁠Canadá.

El Gobierno de Bahamas añadió ⁠que sus restricciones de entrada entrarían en vigor de inmediato y se mantendrían durante un periodo de 30 ⁠días, sujeto a revisión por parte del ​Ministerio de Sanidad del país caribeño.

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Reuters ‌fue el primero en ‌informar de que el archipiélago impondría dicha prohibición ⁠de viaje.

La Organización Mundial de la Salud elevó el viernes a "muy alto" el riesgo de que la cepa Bundibugyo del virus del Ébola se ​convierta en ‌un brote nacional en República Democrática del Congo (RDC) y ha declarado el brote allí y en la vecina Uganda emergencia de importancia internacional.

La semana pasada, Washington prohibió la entrada ⁠en Estados Unidos a los no estadounidenses que hubieran viajado a RDC, Uganda o Sudán del Sur en las últimas semanas.

Los ciudadanos canadienses, los residentes permanentes y otros extranjeros que hayan estado en las zonas afectadas en las últimas semanas y no presenten síntomas ‌deberán permanecer en cuarentena durante 21 días a partir del 30 de mayo, según un comunicado de la agencia de salud pública de Canadá.

Bahamas también anunció controles sanitarios reforzados y posibles cuarentenas para los extranjeros ‌que hayan estado presentes en RDC, Uganda o Sudán del Sur en los 30 días previos a su ‌llegada al país ⁠caribeño.

No se han registrado casos de ébola en Estados Unidos, Canadá ni Bahamas.

(Reporte ​de Jasper Ward en Washington e Ismail Shakil en Ottawa; edición de Michelle Nichols, Christian Schmollinger y Kate Mayberry; edición en español de Jorge Ollero Castela)