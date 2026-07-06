El primer ministro australiano se disculpa por un comentario vulgar sobre Kylie Minogue

Por Alasdair Pal
SÍDNEY, 6 jul (Reuters) - El primer ministro australiano, Anthony Albanese, se disculpó el lunes después de hacer un comentario vulgar sobre la cantante Kylie Minogue en una entrevista en un pódcast de comedia, lo que provocó indignación entre grupos de defensa de los derechos de las mujeres y legisladores de la oposición.
La presentadora Nikki Osborne preguntó a Albanese con cuál de tres celebridades australianas se casaría, saldría o "se follaría".
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Albanese inicialmente declinó responder, diciendo que se había casado recientemente, pero Osborne insistió y le preguntó a quién elegiría si su matrimonio se rompía, a lo que Albanese respondió: "Kylie, claramente".
"¿Te casarías con Kylie, follarías con ella y saldrías con ella?", dijo Osborne.
"Todo lo anterior", respondió Albanese.
Albanese fue criticado por varios legisladores de la oposición, y la senadora Sarah Henderson dijo que los comentarios fueron "irrespetuosos hacia las mujeres, vergonzosos para los australianos y denigran el cargo de primer ministro".
"Me disculpo inequívocamente por los comentarios", dijo Albanese en un comunicado el lunes.
Un portavoz de Minogue no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Australia es conocida por su cultura informal, y en el país los políticos suelen ser interrogados durante entrevistas sobre temas que incluyen la cultura pop y el deporte.
Con información de Reuters