Un alto mando ucraniano prevé un "punto de inflexión" inminente en la guerra

El general de brigada Andri Biletski, del Tercer Cuerpo de Ejército de las Fuerzas Armadas de Ucrania, posa para las fotos después de una entrevista, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en un lugar no revelado en la región de Járkov, Ucrania

Ucrania dispone de un margen de seis meses para arrebatar a Rusia la iniciativa ‌en el campo de ‌batalla y reforzar su posición de cara a las negociaciones de paz, dijo a Reuters un alto mando militar, quien pronosticó que se avecinaba un "punto de inflexión" tras más de cuatro años de guerra.

El ejército ruso ha logrado avances lentos, pero constantes, desde su invasión a gran escala de Ucrania en ​febrero de 2022, ⁠pero los avances se han ralentizado este año y las tropas ‌ucranianas están aumentando la presión en el campo ⁠de batalla para intentar hacerlas retroceder.

El ⁠general de brigada Andri Biletski, que comanda el Tercer Cuerpo de Ejército de Ucrania, una de las fuerzas de combate más respetadas ⁠del país, dijo a Reuters en una entrevista que ​cree que el ejército ruso está agotado ‌y es incapaz de lograr ‌avances significativos.

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Si el ejército ucraniano logra generar y mantener el ⁠impulso durante varios meses, podrá tomar la iniciativa en el frente y obligar a Rusia a abandonar sus planes sobre la última parte de la región de Donetsk, en el ​este de ‌Ucrania, que aún no ocupa, afirmó.

"Creo que los próximos seis a nueve meses serán un punto de inflexión", dijo Biletski en un lugar subterráneo no revelado de la región nororiental de Járkov.

"Más concretamente, creo que ⁠los próximos seis serán los más críticos", añadió.

La cuestión de quién controla Donetsk ha sido un escollo en las conversaciones de paz respaldadas por Estados Unidos, que se han estancado, ya que Rusia quiere toda la región y Ucrania se niega a retirarse del territorio que las tropas de Moscú no han podido conquistar.

"Tenemos ‌que definir aquellas direcciones en las que podamos mejorar nuestras posiciones, tomar algunos puntos estratégicos y, a continuación, hablar con los rusos desde una posición de fuerza —no de debilidad— sobre una tregua verdaderamente estable", dijo Biletski, un líder político de derecha que fundó ‌el Batallón Azov y que ahora comanda a decenas de miles de soldados.

"Desde un punto de vista militar, esto es realista".

El Ministerio ‌de Defensa ruso ⁠no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios para este artículo. El presidente ruso, Vladimir ​Putin, ha prometido la victoria en Ucrania y ha dicho este mes que cree que la guerra está llegando a su fin.

(Edición de Timothy Heritage; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)