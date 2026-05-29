La selección de Irán sigue sin Azmoun pese a la presión del vicepresidente

Copa Mundial - Eliminatorias de la AFC - Tercera ronda - Grupo A - Irán vs. Emiratos Árabes Unidos

El presidente de la ​Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, declaró el jueves que no tenía conocimiento de ningún plan para incorporar al delantero Sardar Azmoun a la selección iraní para el Mundial, ‌a pesar de que un vicepresidente ‌de la República Islámica había pedido su reincorporación.

Azmoun, que ha marcado 57 goles en 91 partidos internacionales, quedó fuera de la convocatoria preliminar del seleccionador Amir Ghalenoei, en un contexto de informaciones de la prensa nacional que apuntaban a que había sido excluido por deslealtad al Gobierno.

El jugador, de 31 años, hizo una apasionada declaración de su patriotismo la semana pasada, lo que desencadenó el llamamiento del lunes del vicepresidente Abdolkarim Hosseinzadeh.

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"Si es posible, traigámoslo de vuelta a la selección nacional", escribió ​Hosseinzadeh en la red social ⁠X.

"No se trata solo de una decisión deportiva, sino de un mensaje a favor de ‌la unidad nacional".

Taj, en declaraciones a la televisión iraní el jueves, dijo que ⁠no tenía información sobre la convocatoria de Azmoun y, ⁠al ser presionado sobre el tema, añadió: "Este asunto se tratará mediante las conversaciones oportunas. En cuanto al señor Sardar, actualmente no estoy al tanto de su situación".

Según informan medios de comunicación iraníes, Azmoun ⁠molestó a los partidarios más radicales del Gobierno al publicar una foto de una ​reunión con Mohamed bin Rashid al-Maktum, gobernante de Dubái, poco después ‌de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques aéreos ‌contra Irán.

Irán considera a Emiratos Árabes Unidos, donde Azmoun juega al fútbol en su ⁠club, una parte beligerante en la guerra que siguió a los ataques aéreos.

A LA ESPERA DEL VISADO

La convocatoria preliminar para el Mundial se encuentra actualmente en una concentración en Turquía, pero el tiempo se agota para Azmoun, ya que la lista definitiva de 26 jugadores debe decidirse antes de ​la fecha límite ‌de la FIFA, el lunes.

Los jugadores seleccionados viajarán ahora a Tijuana, México, en lugar de a Tucson, Arizona, para establecer allí su base de operaciones de cara al torneo la próxima semana.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el lunes que la FIFA se había puesto en contacto con su Gobierno después de que las autoridades ⁠estadounidenses manifestaran que no querían que Irán permaneciera en el país durante el torneo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio.

El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, visitó Tijuana el jueves y agradeció a Sheinbaum por acoger a la selección después de que Estados Unidos "no lo hiciera".

Aunque México es coanfitrión del Mundial junto con Estados Unidos y Canadá, Irán jugará dos partidos de la fase de grupos en Los Ángeles y el tercero en Seattle.

Sin embargo, Pasandideh señaló que la selección aún ‌no disponía de visados para entrar en Estados Unidos.

Taj, presidente de la Federación Iraní, a quien se le denegó la entrada a Canadá para el Congreso de la FIFA a finales de abril debido a sus vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), dijo que la FIFA debía garantizar los visados estadounidenses.

"La FIFA tiene que tramitar visados de entradas múltiples para que los jugadores puedan viajar ‌de ida y vuelta", dijo Taj, quien ocupó un alto cargo en el IRGC antes de pasar a la administración del fútbol.

"Si no se les conceden visados para entrar en Estados Unidos, las consecuencias son bastante ‌obvias."

Tanto Estados Unidos como ⁠Canadá clasifican al IRGC como "entidad terrorista" y han dejado claro que no admitirán a personas vinculadas a esta fuerza militar de élite.

Taj había declarado anteriormente que ​algunos miembros de la plantilla y del cuerpo técnico también habían servido en el IRGC al cumplir su servicio militar obligatorio.

Irán se enfrentará a Nueva Zelanda en su primer partido del torneo el 15 de junio.

Con información de Reuters