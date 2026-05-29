Boca Juniors es eliminado de Libertadores al caer con Universidad Católica

Milton Delgado, de Boca Juniors en acción con Agustín Farías, de Universidad Católica, en el partido de la Copa Libertadores en el Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina

Boca Juniors, uno de los clubes más populares del fútbol sudamericano, quedó eliminado de la ‌Copa Libertadores al perder ‌1-0 como local frente Universidad Católica en el cierre de la fase de grupos.

"Una amargura muy grande por el resultado. No hay mucho análisis más allá de que no conseguimos la victoria", dijo el entrenador de Boca, Claudio Úbeda, en rueda de prensa.

"En este ​momento no encuentro ⁠palabras para decir lo que sentimos en relación ‌a la impotencia que nos da no ⁠haber avanzado. Nos quedamos con ⁠esa angustia", añadió el DT.

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Boca, que obtuvo la competencia en seis oportunidades, se ubicó tercero en el Grupo D ⁠con siete puntos en seis partidos, producto de ​dos victorias, un empate y tres ‌derrotas.

Católica terminó líder con 13 ‌unidades y Cruzeiro se ubicó escolta con 11, ⁠con lo cual ambos pasaron de ronda.

En el partido disputado en el estadio La Bombonera, el conjunto chileno sorprendió al aprovechar un contragolpe y abrir el ​marcador a ‌los 33 minutos con un remate de Clemente Montes.

En desventaja, Boca tuvo el dominio del balón en busca de la remontada que le permitiera pasar a octavos de final, pero no ⁠logró quebrar la resistencia de su rival.

"No es momento para hablar de mi continuidad. Nos tenemos que juntar y evaluar lo que ha ocurrido", indicó Úbeda a los periodistas.

En el mismo grupo, Cruzeiro goleó 4-0 como local en el estadio Mineirão a Barcelona con un doblete de ‌Matheus Pereira y goles de Kaio Jorge y el colombiano Luis Sinisterra.

Por su parte, Palmeiras goleó 4-1 como local a Junior en el estadio Allianz Arena y avanzó a los octavos de final como escolta en el ‌Grupo F.

Los goles del "Verdão" los anotaron el colombiano Jhon Arias en dos ocasiones, Allan y Andreas Pereira, mientras que para ‌Junior convirtió ⁠Luis Muriel. En el otro partido del grupo, Cerro Porteño se aseguró el primer ​puesto al superar 2-0 como local a Sporting Cristal gracias a los tantos del argentino Pablo Vegetti y Cecilio Domínguez.

Con información de Reuters