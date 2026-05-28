FOTO DE ARCHIVO. Funcionarios de la oficina del patólogo del Gobierno en el exterior de la Academia Hillside Endarasha, después de que un incendio matara e hiriera a varios alumnos, en Kieni, condado de Nyeri, Kenia

Por Humphrey Malalo ​y Vincent Mumo Nzilani

NAIROBI, 28 mayo (Reuters) - Un incendio arrasó durante la noche ‌una residencia ‌de un colegio femenino en una localidad del valle del Rift, en Kenia, causando la muerte al menos a 15 alumnas, según informó la policía este jueves.

Un número indeterminado de alumnas también ​resultaron heridas en la ⁠Utumishi Girls' Academy Senior School de ‌Gilgil, en el condado de ⁠Nakuru, según un informe ⁠de la comisaría de Gilgil al que ha tenido acceso Reuters. Se desconoce la ⁠causa del incendio, según el informe.

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Las ​imágenes difundidas por Citizen Television ‌mostraban cristales rotos y ‌paredes manchadas de humo.

Kenia tiene un ⁠largo historial de incendios en centros escolares, con más de 60 casos de incendios provocados en institutos públicos ​registrados solo ‌en 2018, según datos del Gobierno. Investigadores han descubierto que muchos de los incendios han sido provocados por estudiantes que protestaban contra la ⁠disciplina severa y las malas condiciones.

Masoud Mwinyi, un alto mando policial, declaró a la prensa en el centro que 50 agentes estaban peinando los alrededores del colegio en busca de alumnas que pudieran haber huido ‌al declararse el incendio.

"Debido a la conmoción, el miedo y la ansiedad, mucha gente salió, y era de noche", dijo.

En 2024, un incendio acabó con la vida de ‌21 alumnos en un internado de primaria del cercano condado de Nyeri. La causa ‌de aquel ⁠incendio no se ha determinado de forma concluyente.

Con información de Reuters