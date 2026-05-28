Un incendio en una escuela de Kenia se cobra la vida de 15 alumnas, según la policía

Por Humphrey Malalo y Vincent Mumo Nzilani
NAIROBI, 28 mayo (Reuters) - Un incendio arrasó durante la noche una residencia de un colegio femenino en una localidad del valle del Rift, en Kenia, causando la muerte al menos a 15 alumnas, según informó la policía este jueves.
Un número indeterminado de alumnas también resultaron heridas en la Utumishi Girls' Academy Senior School de Gilgil, en el condado de Nakuru, según un informe de la comisaría de Gilgil al que ha tenido acceso Reuters. Se desconoce la causa del incendio, según el informe.
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Las imágenes difundidas por Citizen Television mostraban cristales rotos y paredes manchadas de humo.
Kenia tiene un largo historial de incendios en centros escolares, con más de 60 casos de incendios provocados en institutos públicos registrados solo en 2018, según datos del Gobierno. Investigadores han descubierto que muchos de los incendios han sido provocados por estudiantes que protestaban contra la disciplina severa y las malas condiciones.
Masoud Mwinyi, un alto mando policial, declaró a la prensa en el centro que 50 agentes estaban peinando los alrededores del colegio en busca de alumnas que pudieran haber huido al declararse el incendio.
"Debido a la conmoción, el miedo y la ansiedad, mucha gente salió, y era de noche", dijo.
En 2024, un incendio acabó con la vida de 21 alumnos en un internado de primaria del cercano condado de Nyeri. La causa de aquel incendio no se ha determinado de forma concluyente.
Con información de Reuters