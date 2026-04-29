Levante se enfrentará a Villarreal por la fecha 34

Por la fecha 34 de la Liga, Levante y Villarreal se enfrentan el sábado 2 de mayo desde las 09:00 (hora Argentina), en el Estadio de la Cerámica.

Así llegan Villarreal y Levante

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

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Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal terminó con un empate en 1 frente a Real Oviedo en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones, empató 1 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 5 goles y sumó 8 a favor.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante venció 2-0 a Sevilla en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 7 goles en el arco rival y 4 en su portería.

En el historial de resultados se mostraron 4 victorias obtenidas por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Villarreal sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El anfitrión está en el tercer puesto con 65 puntos (20 PG - 5 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 33 unidades y se ubica en décimo noveno lugar en el campeonato (8 PG - 9 PE - 16 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 85 33 28 1 4 57 2 Real Madrid 74 33 23 5 5 37 3 Villarreal 65 33 20 5 8 21 4 Atlético de Madrid 60 33 18 6 9 19 19 Levante 33 33 8 9 16 -13

Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga

Fecha 35: vs Mallorca: 10 de mayo - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Sevilla: 13 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga

Fecha 35: vs Osasuna: 8 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Celta: 12 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Villarreal y Levante, según país