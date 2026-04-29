Levante se enfrentará a Villarreal por la fecha 34

Por la fecha 34 de la Liga, Levante y Villarreal se enfrentan el sábado 2 de mayo desde las 09:00 (hora Argentina), en el Estadio de la Cerámica.
Así llegan Villarreal y Levante
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
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Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga
Villarreal terminó con un empate en 1 frente a Real Oviedo en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones, empató 1 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 5 goles y sumó 8 a favor.
Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga
Levante venció 2-0 a Sevilla en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 7 goles en el arco rival y 4 en su portería.
En el historial de resultados se mostraron 4 victorias obtenidas por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Villarreal sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.
El anfitrión está en el tercer puesto con 65 puntos (20 PG - 5 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 33 unidades y se ubica en décimo noveno lugar en el campeonato (8 PG - 9 PE - 16 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|85
|33
|28
|1
|4
|57
|2
|Real Madrid
|74
|33
|23
|5
|5
|37
|3
|Villarreal
|65
|33
|20
|5
|8
|21
|4
|Atlético de Madrid
|60
|33
|18
|6
|9
|19
|19
|Levante
|33
|33
|8
|9
|16
|-13
Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 35: vs Mallorca: 10 de mayo - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 36: vs Sevilla: 13 de mayo - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 35: vs Osasuna: 8 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 36: vs Celta: 12 de mayo - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Horario Villarreal y Levante, según país
- Argentina: 09:00 horas
- Colombia y Perú: 07:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 08:00 horas