Estrenos Disney+ en mayo 2026: las películas y series que llegan

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Disney+ prepara un mayo de 2026 con estrenos puntuales pero potentes, donde conviven producciones latinoamericanas, animación de franquicias globales y cine con nombres reconocidos. Estos son los lanzamientos confirmados del mes, ordenados por fecha y con su correspondiente reseña.

Guillermo Francella como Eliseo en "El Encargado". (Crédito de foto: Disney)

Estrenos de Disney+ durante mayo 2026

1 de mayo - El Encargado (temporada 4). La serie protagonizada por Guillermo Francella regresa con una nueva entrega en la que Eliseo ya no es solo un encargado manipulador, sino una figura con poder real dentro del edificio. La historia profundiza en su red de influencias, con conflictos más grandes y una sátira social cada vez más filosa sobre las relaciones de poder.

1 de mayo - Levántate y canta (temporada 2). La propuesta infantil-musical suma nuevos episodios cortos con canciones y situaciones dinámicas. Pensada para el público más chico, mantiene un enfoque educativo y lúdico que combina entretenimiento con aprendizaje.

4 de mayo - Star Wars: Historias del Inframundo. En el marco del “May the 4th”, llega esta serie animada del universo Star Wars. Se trata de una antología que explora el costado más oscuro de la galaxia, con historias centradas en personajes marginales y moralmente ambiguos, ampliando el lore con una mirada más sombría.

7 de mayo - ¡Ayuda! Dirigida por Sam Raimi, esta película combina thriller, supervivencia y humor ácido. La trama sigue a dos compañeros de trabajo: un jefe arrogante y una empleada subestimada, que sobreviven a un accidente aéreo y quedan varados en una isla desierta. Allí, las jerarquías se invierten y ambos deben colaborar para sobrevivir, en medio de una tensa y oscura batalla de ingenio y poder.

Con este listado, Disney+ apuesta a un mes más acotado y equilibrado, donde el peso recae en títulos fuertes y reconocibles. Desde la consolidación de producciones locales, hasta el atractivo global de algunas franquicias y el cine de de autores reconocidos. Mayo de 2026 ofrece una selección variada que apunta tanto a maratones como a estrenos puntuales de alto impacto.