El delantero francés Mbappé sufre una lesión muscular semanas antes del Mundial

Imagen de archivo del delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappe durante un partido de LaLiga ante el Real Betis en el estadio de la Cartuja, Sevilla, España.

​El Real Madrid informó el lunes que su delantero ‌Kylian Mbappé ‌sufrió una lesión muscular a pocas semanas del inicio del Mundial.

Los medios españoles indicaron de que el capitán de la selección francesa, de 27 años, ​podría ⁠perderse el resto de la ‌temporada tras sufrir la ⁠lesión durante el ⁠empate 1-1 ante el Real Betis el viernes.

"Tras las pruebas realizadas ⁠hoy a nuestro jugador ​Kylian Mbappé por ‌los Servicios Médicos ‌del Real Madrid se le ⁠ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente ​de ‌evolución", indicó el club en un comunicado.

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El Real Madrid visitará al Espanyol el domingo por LaLiga española ⁠y se medirá con el Fútbol Club Barcelona el 10 de mayo.

El club blanco, que ostenta el récord de 15 títulos de la Liga de Campeones, ‌está atravesando una temporada decepcionante, a 11 puntos del Barcelona tras 33 jornadas ligueras y eliminado de la Liga de ‌Campeones en cuartos de final por el Bayern de Múnich.

El Mundial, ‌coorganizado ⁠por Estados Unidos, Canadá y México, comienza el ​11 de junio.

Con información de Reuters