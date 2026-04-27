El delantero francés Mbappé sufre una lesión muscular semanas antes del Mundial

El Real Madrid informó el lunes que su delantero Kylian Mbappé sufrió una lesión muscular a pocas semanas del inicio del Mundial.
Los medios españoles indicaron de que el capitán de la selección francesa, de 27 años, podría perderse el resto de la temporada tras sufrir la lesión durante el empate 1-1 ante el Real Betis el viernes.
"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", indicó el club en un comunicado.
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El Real Madrid visitará al Espanyol el domingo por LaLiga española y se medirá con el Fútbol Club Barcelona el 10 de mayo.
El club blanco, que ostenta el récord de 15 títulos de la Liga de Campeones, está atravesando una temporada decepcionante, a 11 puntos del Barcelona tras 33 jornadas ligueras y eliminado de la Liga de Campeones en cuartos de final por el Bayern de Múnich.
El Mundial, coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, comienza el 11 de junio.
Con información de Reuters