Plazo fijo: cuánto rinde invertir $400.000 a 30 días

Bajaron las tasas de los plazos fijos

Con la aceleración de la inflación y tasas más moderadas, el plazo fijo tradicional perdió parte del atractivo que tenía meses atrás. Aun así, sigue siendo una de las herramientas más utilizadas por los ahorristas argentinos que priorizan seguridad, previsibilidad y bajo riesgo.

Para quienes analizan inmovilizar pesos durante un mes, una de las consultas más frecuentes es cuánto deja hoy una colocación de $400.000 a 30 días. El rendimiento depende de la tasa que pague cada banco y también del canal elegido para operar.

Plazo fijo: cuánto se gana a 30 días

Cuánto se gana al invertir $400.000 en un plazo fijo a 30 días

Tomando como referencia los valores informados por el Banco Nación, estos son los resultados para una colocación a 30 días:

Concepto Canal sucursal Canal electrónico Plazo 30 días 30 días Capital invertido $400.000 $400.000 Intereses ganados $5.917,81 $6.082,19 Monto total al vencimiento $405.917,81 $406.082,19 TNA 18,00% 18,50% TEA 19,56% 20,15%

De esta manera, quien opte por realizar la operación desde canales digitales obtiene una renta levemente superior frente a la constitución presencial en sucursal. Muchos bancos ofrecen una tasa diferencial para los depósitos realizados por home banking o aplicación móvil. Esto busca fomentar la operatoria digital y reducir costos administrativos. En este caso, la diferencia entre ambas modalidades es de $164,38 en apenas 30 días.

Cuánto paga BNA por el plazo fijo

Ranking de tasas: qué banco paga más por el plazo fijo tradicional

Actualmente, las tasas varían entre entidades. Algunos bancos y financieras llegan al 25% de TNA, mientras que otros grandes jugadores del sistema se ubican entre 18% y 21,5%.

Entre las tasas más altas del mercado aparecen:

Banco Masventas: 25%

Banco VOII: 25%

Crédito Regional: 25%

Reba: 25%

Banco Meridian: 24,75%

Banco Bica: 24%

Banco del Sol: 24%

Mientras tanto, entre los bancos tradicionales figuran:

Banco Nación: 19%

Banco Provincia: 21,5%

Banco Macro: 21,5%

Banco Galicia: 18,25%

Santander: 16,5%

Cómo hacer un plazo fijo paso a paso

Constituir un plazo fijo hoy demanda pocos minutos:

Ingresar al home banking o app del banco. Buscar la sección “Inversiones” o “Plazo fijo”. Elegir el monto a invertir: $400.000. Seleccionar un plazo de 30 días. Confirmar la operación.

Al vencimiento, el capital más los intereses se acreditan automáticamente en la cuenta. El plazo fijo continúa orientado a perfiles que priorizan estabilidad antes que rendimientos agresivos. Si bien hoy puede quedar por detrás de la inflación en algunos períodos, sigue siendo una alternativa elegida para manejar excedentes de corto plazo sin asumir volatilidad.