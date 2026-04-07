Plazo fijo: cuánto rinde invertir $3.000.000 a 30 días

Cuánto se puede ganar con un plazo fijo hoy

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más utilizadas por los ahorristas argentinos que buscan preservar el valor de su dinero sin asumir grandes riesgos. Se trata de una herramienta simple, previsible y de fácil acceso, ya que desde el momento en que se constituye permite conocer con exactitud cuánto se obtendrá al finalizar el período.

En los últimos días, el mercado registró una leve baja en las tasas de interés ofrecidas por los bancos. Actualmente, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio se ubica en torno al 25%, por debajo del 26% que se observaba la semana anterior, en un contexto de ajustes en el sistema financiero.

Plazo fijo: cuánto se gana al invertir $3.000.000 a 30 días

Con una TNA del 22%, colocar $3.000.000 en un plazo fijo tradicional a 30 días permite obtener aproximadamente $54.246,58 en concepto de intereses. De esta manera, al vencimiento del plazo, el ahorrista recibirá un total de $3.054.246,58, resultado de sumar el capital inicial con la rentabilidad generada durante el período.

Plazo fijo en el Banco Nación

Plazo fijo: qué tasa ofrece cada banco para un plazo fijo

Las tasas varían según la entidad financiera, lo que genera diferencias en la rentabilidad final. Entre los principales bancos, las TNA actuales son:

Banco de la Nación Argentina: 25%

Banco Santander: 23%

Banco Galicia: 23%

Banco Provincia: 25%

BBVA: 23%

Banco Macro: 27%

Banco Credicoop: 22%

ICBC: 24,8%

Banco Ciudad: 21%

En tanto, otras entidades ofrecen tasas más elevadas, que pueden superar el 30%:

Banco Bica: 31%

Banco CMF: 33%

Banco Meridian: 32%

Banco Voii: 33%

Crédito Regional: 33%

Reba: 30%

Estas diferencias reflejan estrategias comerciales y necesidades de fondeo de cada entidad.

BCRA publica las tasas de los bancos

Cómo hacer un plazo fijo a 30 días

El proceso para constituir un plazo fijo es simple y se realiza de forma digital:

Ingresar al home banking o app del banco. Acceder a la sección “Inversiones” o “Plazo fijo”. Indicar el monto a invertir, en este caso $3.000.000 Seleccionar un plazo de 30 días. Confirmar la operación y guardar el comprobante.

Al finalizar el período, el capital invertido se acredita automáticamente en la cuenta junto con los intereses generados.

Qué es un plazo fijo y por qué sigue siendo elegido

El plazo fijo es un instrumento financiero tradicional que consiste en depositar dinero durante un período determinado a cambio de una tasa de interés previamente definida. Durante ese tiempo, los fondos quedan inmovilizados. Está orientado a perfiles conservadores que priorizan la seguridad y la previsibilidad por sobre la rentabilidad. Si bien en contextos inflacionarios puede quedar rezagado frente a otras alternativas, sigue siendo una opción ampliamente utilizada para inversiones de corto plazo y bajo riesgo.