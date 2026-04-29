¿Cuántos hijos tiene Brian Sarmiento? Qué dijo la ex pareja del exfutbolista

En la actualidad, la ex pareja de Sarmiento busca que su actual compañero pueda adoptar legalmente a las niñas, en función del vínculo afectivo construido

La vida personal de Brian Sarmiento volvió a quedar en el centro de la escena tras las declaraciones de su expareja, quien expuso detalles sobre la relación del exfutbolista con sus hijas. El tema generó repercusión por el trasfondo judicial y emocional que atraviesa la familia.

Las declaraciones de la ex pareja de Brian Sarmiento

Diana, ex pareja de Brian Sarmiento y madre de sus hijas, brindó un testimonio contundente en el programa Bondi Live, donde relató cómo fue la relación tras la separación. Según explicó, el vínculo cambió con el paso del tiempo hasta llegar a una desconexión total.

“Al principio era muy atento, pero cuando me separé fue, gradualmente, separándose, desvinculándose de las niñas y de mí. Dejó de pasar la pensión hace muchísimos años y ahora hay contacto cero, no sabemos nada de él”, afirmó.

El relato también puso el foco en las dificultades que atravesó al criar a sus hijas en soledad. “Fue muy difícil porque ya es duro cuidar a una hija, dos es muy difícil. He podido sobrevivir yo sin tener que rogarle cada año que me mande dinero”, agregó.

Diana Ruiz, ex pareja de Brian Sarmiento.

Cuántos hijos tiene Brian Sarmiento

Brian Sarmiento tiene dos hijas fruto de su relación con Diana. Ambas niñas quedaron bajo el cuidado exclusivo de su madre tras la separación, en un contexto que, según el testimonio, estuvo marcado por la ausencia del exfutbolista.

De acuerdo con lo expresado por su ex pareja, el vínculo entre el padre y las niñas se fue debilitando progresivamente hasta desaparecer. En la actualidad, no existiría contacto entre Sarmiento y sus hijas, situación que derivó en un conflicto que incluso llegó a la Justicia.

El conflicto judicial y la cuota alimentaria

El caso entre Brian Sarmiento y su ex pareja tuvo instancias legales vinculadas al cumplimiento de la cuota alimentaria. Según explicó Diana, en 2015 se había establecido un monto que debía abonar el exfutbolista.

“Había conseguido en 2015 una cuota de cinco mil pesos para la nena”, señaló. Sin embargo, indicó que el pago fue irregular: “La pagó cuatro o cinco meses. Después volvió a desaparecer”.

Además, mencionó que existieron varios acuerdos incumplidos a lo largo del tiempo. Incluso relató una situación puntual que evidenció el conflicto: “Llegó al punto de ir a tomarse un vuelo porque lo habían contratado en Bolivia y le dijeron que no podía salir porque estaba inscrito en el registro de deudores alimentarios”.

El exfutbolista es padre de dos niñas, quienesDiana Ruiz, ex pareja de Brian Sarmiento quedaron bajo el cuidado exclusivo de su madre tras la separación.

El difícil momento económico y emocional de Diana, la ex pareja de Brian Sarmiento

Más allá del aspecto judicial, el testimonio reflejó el impacto que la situación tuvo en la vida cotidiana. Diana recordó momentos de gran dificultad económica mientras sus hijas eran pequeñas.

“Yo me he ido a dormir sin comer, porque la pregunta era: ¿le compro a la nena la bolsa de pañales o me compro algo en el almacén para comer?”, confesó. Y agregó: “He llegado a ese punto cuando la nena era muy bebé”.

Con el paso del tiempo, aseguró que la situación logró estabilizarse: “Gracias a Dios, estamos muy bien. Sé que de principio a fin de mes tengo para darle de comer a la nena”.

El pedido de adopción y la situación actual de las hijas de Diana, la ex pareja de Brian Sarmiento

Uno de los puntos más sensibles del relato fue el deseo de que la actual pareja de Diana pueda adoptar legalmente a las niñas. Según explicó, existe un vínculo afectivo consolidado que las propias hijas reconocen.

“Lo que ellas desean con el corazón, y por respeto yo también, es que mi pareja actual y el auténtico padre de mis hijas pueda adoptarlas. Su padre es Alan, pero que pueda serlo legalmente sería increíble”, expresó.

En ese sentido, también lanzó una crítica directa hacia Brian Sarmiento por su postura: “Le estoy dando la posibilidad de que sea libre de una responsabilidad que no tiene, que no asume. Hace muchos años que no sabe nada de las niñas”.

El caso continúa generando repercusiones por el contraste entre el vínculo biológico y el rol efectivo en la crianza, en una historia atravesada por el conflicto, la ausencia y la búsqueda de estabilidad familiar.