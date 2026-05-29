Lionel Scaloni dio a conocer este jueves por la tarde la lista de 26 convocados de la Selección Argentina para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, una nómina que sostiene gran parte de la base del plantel campeón en Qatar 2022 y que incorpora a algunos futbolistas que fueron parte importante durante el proceso de Eliminatorias Sudamericanas. Respecto de la consagración en la última edición del certamen, el entrenador de la 'Albiceleste' realizó algunos cambios en pos de apostar por un equipo que se haga fuerte desde un aspecto táctico que buscó reforzar durante el último tramo del proceso: la versatilidad y polifuncionalidad.

La posibilidad de contar con más jugadores para el torneo es un factor que el DT decidió explotar al máximo, aprovechando que puede sumar con más alternativas y, por ende, con mayor flexibilidad para adaptar sus esquemas a lo que precise según el momento del partido. El habitual 4-4-2 con el que Argentina suele ir de arranque puede transformarse en un 5-3-2 ("o 3-5-2, como lo quieran llamar", en palabras del mismo Scaloni en una entrevista), pero para que eso suceda debe contar con un recambio desde el banco que le permita convertir las líneas.

Dentro de estas rotaciones, las únicas constantes son el "triángulo" de mediocampistas de juego (actualmente compuesto por Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul como intérpretes principales) y la dupla ofensiva, que puede estar conformada por dos delanteros (Julián Álvarez y Lautaro Martínez) o por un atacante acompañado de un mediapunta, puesto que puede ocupar Lionel Messi o, ante su ausencia, Thiago Almada. Luego, tanto la última línea de defensores como la cantidad de volantes pueden sufrir modificaciones en base al planteo del rival o a las necesidades propias del equipo.

La presencia de varios nombres en la citación se explican por esta búsqueda de Scaloni y su cuerpo técnico en Argentina. El caso paradigmático posiblemente sea Valentín Barco, formado como lateral izquierdo en sus inicios en Boca Juniors y mutado a volante en su paso por el fútbol europeo. En la actualidad, el 'Colo' es figura indiscutible del Racing de Estrasburgo, cuadro en el que destaca por su enorme técnica individual, su capacidad de pararse en distintos lugares del campo de juego y aportar tanto solidez defensiva como buen manejo de la pelota. Por estas características, Scaloni lo incluyó de a poco en las últimas convocatorias y ahora lo eligió para representar al país en el Mundial. Dato no menor: con 21 años, es el segundo más joven de los 26 (apenas dos meses mayor que Nico Paz).

Aún así, son varios los futbolistas que ingresan dentro de este criterio: Facundo Medina puede ser tanto central como lateral por izquierda (una posición cuyo único "natural" es Nicolás Tagliafico, ante la ausencia de Marcos Acuña), Lisandro Martínez, aunque establecido en la zaga, también puede moverse por el mediocampo y los volantes (Fernández, Mac Allister, Paredes, Lo Celso, De Paul, Nico Paz) se adaptan a posiciones más defensivas u ofensivas según lo que pida el partido o los compañeros que conformen el "triángulo". Giuliano Simeone y Nicolás González son reconocidos por su versatilidad para moverse por como extremos o volantes (incluso laterales) gracias a su enorme despliegue por los costados, y Julián Álvarez y Thiago Almada son alternativas que funcionan en todo el frente de ataque.

"El fútbol es de los futbolistas. Las indicaciones a los jugadores son 2 o 3 cosas y luego las decisiones las toman ellos dentro de la cancha", declaró Scaloni luego de la consagración en la Copa América 2024. En este sentido, la apuesta es clara: a partir de algunas pautas en ataque, los jugadores cuentan con la libertad para moverse y combinar, para buscar diferentes caminos hacia el arco rival y resolver las jugadas. El "caos ordenado" que fue la histórica goleada ante Brasil por 4 a 1 en el Estadio Monumental fue, tal vez, la obra cumbre de esta Selección Argentina, que aquella noche de marzo plasmó esta idea que el entrenador planea repetir en el Mundial 2026.

Sin embargo, como toda apuesta, la confección de la lista de la 'Albiceleste' conlleva un riesgo: ¿podrá el equipo sostener el funcionamiento a lo largo de la competición (teniendo en cuenta la exigencia física y la presión que implica el escenario) teniendo tantos jugadores "mixtos"? A simple vista, la falta de un volante de contención (rol que ocupó Guido Rodríguez en Qatar 2022), de un suplente "natural" en algunos puestos (como lo es el lateral izquierdo, por ejemplo) y la falencia de la poca altura para el juego aéreo son factores que deberían llamar la atención del CT, sobre todo teniendo en cuenta que la tendencia en el resto de las selecciones es la confianza en un planteo más físico.

A menos de tres semanas para la presentación ante Argelia por el Grupo J, la Selección Argentina ya cuenta con los 26 representantes que buscarán repetir el título de Qatar 2022. La flecha está en el aire: con la búsqueda de un juego más asociativo y con libertad casi absoluta de los intérpretes para tomar decisiones, Scaloni tiene listo su plan para seguir escribiendo historia (hasta ahora, plagada de éxitos) en las páginas de la 'Albiceleste'.