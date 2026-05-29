LLA planifica una sesión en el Senado, pero duda con pliegos judiciales incómodos para el Gobierno

La Libertad Avanza (LLA) en el Senado planifica una sesión para la semana que viene, con un temario de interés del oficialismo: la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la autorización para el pago a dos fondos "buitres", que en total suman U$S 171 millones y una serie de pliegos de jueces, camaristas y defensores. Sobre estos comenzaron a circular versiones acerca del veto a una designación de una magistrada relacionada con un periodista y rumores sobre el freno a dos aspirantes a camaristas.

Fuentes de la Cámara alta ratificaron a El Destape la vocación de sesionar el jueves 4 de abril, con el temario que incluye el pago a "buitres", la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y una tanda de nombramientos, que el oficialismo envió a la comisión de Acuerdos que preside el senador de LLA Juan Carlos Pagotto. El senador por La Rioja es hombre de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por vía de los hermanos Martín y "Lule" Menem.

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En las últimas horas comenzaron a circular versiones periodísticas de que la Casa Rosada habría ordenado frenar el pliego de María Verónica Michelli, como candidata al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata. La magistrada es la cuñada del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon.

"Para quienes me preguntan: sí, esto es verdad", publicó el periodista a través de su cuenta de X. Alconada Mon investigó casos de presunta corrupción del gobierno de Javier y Karina Milei como el caso ANDIS o la estafa de $Libra. Michelli expuso ante la comisión de Acuerdos el 13 de mayo.

"No se qué resolución van a tomar", comentó a El Destape una voz del oficialismo. Según conjeturan, el pliego tenía dictamen, al igual que los de Alejandro Javier Catania, como candidato a vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico en la sala B y de Juan Pedro Galván Greenway como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, en la sala A.

"Están lentos esos pliegos", observó una fuente cercana a alguien que le puso la firma. Ambos magistrados expusieron el 5 de mayo ante la comisión de Acuerdos.

Juan Carlos Pagotto, titular de la comisión de Acuerdos del Senado

Por otra parte, la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tuvo dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales la semana pasada. El texto, promovido por el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, facilita la compra de propiedades para extranjeros y desalojos a inquilinos.

En el último plenario de comisiones, el oficialismo tuvo que aceptar cambios en el texto: entre estas, la fijación de límites al lucro cesante en expropiaciones, la definición de una tasa de interés concreta, y la diferenciación entre "usurpadores" y "ocupantes legítimos" en los desalojos. También se retiró el capítulo referido al ReNaBap.

La autorización de pago al fondo Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP había sido retirado del temario de la última sesión del Senado, minutos antes de que la sesión comenzara.

"Ese bono fue informado sólo unos días antes de la sesión; se entiende que se trató de un error material de la parte, por lo que se confeccionó la adenda para actualizar el listado y reflejar la tenencia real informada por los acreedores. La eliminación de esos bonos no afecta el pago acordado ni modifica las condiciones del acuerdo vigente", había explicado el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, la semana pasada en la comisión de Presupuesto y Hacienda y Economía Nacional, en la que volvió a tener dictamen.