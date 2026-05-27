La mayoría de los argentinos ya quiere un cambio de modelo

Desde hace años, el término “cambio” se convirtió en un fetiche de la dirigencia de derecha, que lo utiliza para designar todo aquello que no sea peronismo. Sin embargo, ahora hay un 61,5% de argentinos que reclama otro cambio: dejar atrás el modelo de Javier Milei, basado en ajuste sobre ajuste y salarios planchados. Entre ellos aparece incluso un 20% de quienes votaron a La Libertad Avanza. Ese escenario le permite al peronismo encabezar la intención de voto para 2027, aunque por un margen estrecho. De todos modos, todavía son muchos los que no encuentran una opción atractiva en la oposición, que deberá afinar su propuesta para captar a esos votantes desencantados.

Los datos surgen de la nueva encuesta de la consultora Synopsis, que dirige el politólogo Lucas Romero. A la consulta acerca de si deseaban "buscar un cambio a lo que está ocurriendo en el país", un 61,5% respondió que sí. La particularidad de que entre ellos haya una porción de electores de La Libertad Avanza en 2025 da cuenta de la desilusión que existe entre quienes en algún momento depositaron sus esperanzas en el proyecto libertario. Algo general en las encuestas es mostrar una caída sostenida de los apoyos del Gobierno desde comienzos de año. No obstante, un 33,8% se inclinó por "darle continuidad a lo que está ocurriendo en el país", lo que marca también un piso de respaldos para Milei.