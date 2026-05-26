Taiwán detecta otra patrulla de "combate" china y envía buques y aviones para vigilarla

La ilustración muestra una miniatura de la Armada frente a las banderas china y taiwanesa

Taiwán envió buques y aviones de combate para vigilar la segunda "patrulla conjunta de preparación para el combate" china en una semana cerca de la isla, lo ‌que, según un alto cargo de seguridad ‌taiwanés, demostraba que China era la única fuente de inestabilidad en la región.

China ha presionado a Taiwán aumentando su presencia militar alrededor de la isla, y Taipéi se encuentra en alerta máxima ante posibles nuevas acciones chinas después de que el presidente Xi Jinping hablara sobre Taiwán con el presidente estadounidense Donald Trump en Pekín este mes.

China considera que Taiwán, gobernado democráticamente, es parte de su propio territorio, y opera sus buques de guerra y aviones de combate alrededor de ​la isla casi a diario. ⁠El Gobierno de Taiwán rechaza las reivindicaciones de soberanía de Pekín.

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A última hora del ‌lunes, el Ministerio de Defensa de Taiwán informó de que había detectado 21 ⁠aeronaves chinas, entre ellas cazas J-16 y drones, operando ⁠en todo el perímetro de la isla, las cuales, junto con buques de guerra, llevaban a cabo una "patrulla conjunta de preparación para el combate".

El Ministerio de Defensa de China no respondió de inmediato ⁠a una solicitud de comentarios.

El Ministerio de Defensa de Taiwán publicó tres imágenes tomadas ​por sus propias fuerzas: una desde un avión F-16 en la ‌que se ven dos cazas chinos siguiendo a ‌un avión de reabastecimiento aéreo Y-20, otra del buque de guerra chino Yinchuan y ⁠otra de un marinero de la Armada taiwanesa observando el mismo buque con prismáticos.

TAIWÁN VIGILA LOS MOVIMIENTOS CHINOS

El martes, en una publicación en la red social X sobre la patrulla y la presencia del grupo de portaaviones Liaoning, el secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, ​Joseph Wu, dijo ‌que lo que China estaba haciendo era "no provocado".

"La República Popular China es la única fuente de inestabilidad en el Indo-Pacífico", añadió.

El sábado, Wu dijo que China había desplegado más de 100 buques a lo largo de la primera cadena de islas, una zona que se extiende desde Japón hasta Taiwán y Filipinas. Esos buques siguen en ⁠sus posiciones, según informó a Reuters otro representante taiwanés.

En declaraciones a la prensa en Taipéi, Pan Chun-kuang, del departamento de inteligencia del ministerio, dijo que Taiwán también sigue rastreando los movimientos del portaaviones chino Liaoning, que opera en el Pacífico occidental.

China llevó a cabo una "patrulla de preparación" similar el martes pasado, el día antes de que el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, cumpliera dos años en el cargo. China tilda a Lai de "separatista" y ha rechazado múltiples ofertas de diálogo por su parte.

Su Tzu-yun, director ‌del principal centro de estudios militares de Taiwán, el Instituto de Investigación de Defensa y Seguridad Nacional, afirmó que, durante estas patrullas de "combate", se están desplegando buques de guerra chinos equipados con misiles de crucero a tan solo 24 millas náuticas de las costas de Taiwán.

Esto deja a las fuerzas de defensa aérea mucho menos tiempo para responder, especialmente porque los misiles lanzados desde buques que vuelan ‌a ras del mar son más difíciles de detectar y podrían alcanzar sus objetivos tan solo tres minutos después de su lanzamiento.

"Si China recurriera a este tipo de ataque sorpresa con misiles, podría paralizar temporalmente ‌a Taiwán", añadió.

Durante el ⁠fin de semana, Taiwán informó de que su guardia costera se había enfrentado a un buque de la guardia costera china cerca de las islas Pratas, ​controladas por Taiwán, que se encuentran estratégicamente situadas en el extremo superior del mar de la China Meridional.

(Reportaje de Ben Blanchard y Yimou Lee; información adicional de Yi-Chin Lee, Fabian Hamacher y Roger Tung; edición de Lincoln Feast, Himani Sarkar y Thomas Derpinghaus; edición en español de María Bayarri Cárdenas)