Las tensiones internacionales se ciernen sobre la cumbre de defensa más importante de Asia-Pacífico

FOTO DE ARCHIVO. Agentes de policía montan guardia en los exteriores de donde se celebra la cumbre de seguridad del IISS Diálogo de Shangri-La, en Singapur

Por Xinghui Kok y ​Greg Torode

SINGAPUR/HONG KONG, 25 mayo (Reuters) - Es probable que la guerra en Irán, los compromisos tensos de EEUU en Asia y el aumento de ‌las tensiones en torno a ‌Taiwán dominen el programa de la cumbre anual Diálogo de Shangri-La esta semana, el principal foro de defensa de la región Asia-Pacífico.

Esta reunión informal y de carácter distendido, que se celebra del 29 al 31 de mayo, reúne a una ecléctica mezcla de ministros, generales, jefes de inteligencia, diplomáticos, analistas y fabricantes de armas para pronunciar discursos cuidadosamente ​redactados y mantener intercambios ⁠francos tras las pulidas puertas de un hotel.

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Aunque el presidente de ‌Vietnam, To Lam, pronunciará el discurso de apertura el viernes ⁠por la noche, toda la atención ⁠se centrará en el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, cuando el jefe del Pentágono tome la palabra, en un contexto de estancamiento de ⁠los esfuerzos para poner fin a la guerra en Irán.

El ​presidente de EEUU, Donald Trump, dijo el domingo que ‌había indicado a sus representantes que ‌no se precipitaran a cerrar ningún acuerdo con Irán, mientras su ⁠Gobierno restaba importancia a las esperanzas de un avance inminente en el conflicto, que ya dura tres meses.

El bloqueo estadounidense de los buques iraníes en el estrecho de Ormuz "seguirá en pleno vigor y efecto hasta ​que se ‌alcance, certifique y firme un acuerdo", escribió Trump en Truth Social. Irán ha cerrado de facto el estrecho desde que estalló la guerra el 28 de febrero, estrangulando una arteria vital que suele transportar alrededor de una quinta parte de los ⁠envíos mundiales de petróleo y gas.

Se espera que los aliados asiáticos examinen a Hegseth en busca de cualquier indicio de que el Gobierno del presidente Donald Trump se encuentra desbordado, arrastrado al conflicto de Oriente Medio, enzarzado en disputas con Europa —entre ellas la retirada de tropas de Alemania— y, en consecuencia, distraído de la región de Asia Oriental.

"Probablemente seguirá habiendo cierta inquietud por ‌la imprevisibilidad y la volatilidad de la política estadounidense, y por las consecuencias para la estabilidad", dijo Chong Ja Ian, politólogo de la Universidad Nacional de Singapur.

"La cuestión más apremiante para Asia sería el conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán y sus efectos sobre el suministro energético."

La guerra ‌de Irán ha sumido a la economía mundial en el caos, con un fuerte aumento de los precios del petróleo que aviva la inflación y pone ‌a prueba las ⁠cadenas de suministro, desde los fertilizantes hasta los alimentos, presiones que se sienten con especial intensidad en las economías ​asiáticas dependientes de las importaciones.

Con información de Reuters