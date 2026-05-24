Final del Torneo Apertura: la Inteligencia Artificial eligió al ganador de River vs. Belgrano

El nuevo campeón se podrá definir en los 90 minutos, alargue o disparos desde el punto penal

El fútbol argentino se encuentra a horas de entregar al primer campeón de la temporada. La final del Torneo Apertura 2026 se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba con la presencia de River y Belgrano en el campo de juego. En la previa, se le pidió a la inteligencia artificial Gemini, de Google, que haga un análisis que le permita determinar cuál será el conquistador del certamen.

El camino del millonario expone que superó a San Lorenzo en una definición agónica por penales, luego eliminó a Gimnasia de La Plata y, por último, a Rosario Central. Mientras que el Pirata arrancó un enorme desafío que logró superar con mucha solidez al ganarle a Talleres de Córdoba el clásico de la provincia, luego eliminó a Unión en Santa Fe y en la semifinal despachó a Argentinos Juniors.

Una final que en la previa despierta una gran inquietud entre los hinchas. Al punto que la consulta a las inteligencias artificiales sobre el resultado fue una de las acciones más realizadas. A partir de la siguiente consulta realizada a Gemini, “Quiero que te bases en el rendimiento de River Plate y Belgrano a lo largo del Torneo Apertura, además del desempeño de sus jugadores de acuerdo con lo que figura en Transfermarkt, para que me digas quién va a ser el campeón del Torneo Apertura”, fue posible conseguir una respuesta bastante particular.

La respuesta fue bastante clara. “Si me ponés contra las cuerdas y tengo que jugármela por uno, para mí el ganador va a ser River Plate. A ver, no es por desmerecer la épica de Belgrano, que viene con un envión anímico tremendo y encima juega en su provincia, pero las finales se suelen destrabar por detalles de jerarquía individual. El "Chacho" Coudet logró darle a River esa solidez y agresividad que le faltaban al principio del torneo", expresa.

No obstante, le da un gran mérito al Pirata por haber llegado a la instancia final del certamen local. “Por supuesto, el 'Ruso' Zielinski sabe perfectamente cómo jugarle a River este tipo de partidos y el Kempes va a ser una caldera, pero en los 90 minutos o en el alargue, veo a River levantando la copa este domingo”, profundizó.

Hay que recordar que el reglamento de la AFA señala que el partido decantará en dos tiempos suplementarios de 15 minutos en caso de que haya una igualdad en los 90 minutos. Si no hay un desempate en el marcador, el nuevo campeón del fútbol argentino se va a definir por disparos desde el punto penal.

¿Cuántas finales más jugará River o Belgrano por salir campeón del Torneo Apertura 2026?

De acuerdo con el cronograma oficial de la AFA, el campeón se clasificará al Trofeo de Campeones que se disputará en diciembre ante el conquistador del Torneo Clausura. Este título de supercampeón es uno que le dará al equipo ganador la llave para acceder a una serie de finales que van desde Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional, que desde hace una temporada se comenzó a jugar en la Argentina.

Por otro lado, se debe considerar que el vencedor de la próxima final del domingo 24 de mayo va a ingresar de manera directa a la Copa Libertadores de la temporada 2027. Esto no solo es una presión menos, sino que libera un cupo en la tabla anual y asegura un ingreso de 3 millones de dólares, debido a que se trata del bono que la CONMEBOL paga por participar.