¿Cómo salieron River y Belgrano cada vez que se cruzaron en un mano a mano?

Será el quinto duelo mano a mano que los clubes protagonizarán y el primero por un título

Una de las primeras finales del fútbol argentino expone que River Plate y Belgrano serán los encargados de definir al nuevo campeón. En este caso, el Torneo Apertura 2026 trasladará su definición a la provincia de Córdoba en la tarde del próximo domingo 24 de mayo. La previa obliga a repasar las veces que estos equipos se cruzaron en una instancia mano a mano y cómo se encuentra en el historial.

Lo primero a mencionar es que el duelo más recordado por los dos clubes es el correspondiente a la promoción por la permanencia en la máxima categoría de la temporada 2011. En aquella oportunidad, el Pirata logró el ascenso, dando como resultado un golpazo tremendo para la historia del Millonario, como fue su descenso a la segunda categoría. Uno que fue utilizado para su refundación.

Por otro lado, se desprende que River domina el historial con tres victorias en los demás duelos mano a mano frente a Belgrano. Porque logró avanzar a la semifinal del Campeonato Nacional de 1984, luego le ganó la final de la ronda de perdedores de la Copa Centenario de la AFA de 1993 y lo eliminó al conjunto cordobés en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2023. Lo particular es que nunca se cruzaron en Copa Argentina.

En consecuencia, el duelo del Torneo Apertura será el quinto dentro del historial. Hay que recordar que se trata de uno que no solo entregará el título de campeón, sino que además permitirá asegurar la participación en la Copa Libertadores correspondiente a la temporada 2027. Hay bastante en juego cuando la pelota comience a rodar sobre el verde césped. El historial total, entonces, está 3-1 para River.

Los jugadores de River y Belgrano que no se quieren perder la final

En el lado de Belgrano se desprende que el defensor Lisandro López le hizo un pedido al cuerpo técnico de Ricardo Zielinski de que quiere estar presente sí o sí en la final. Hay que recordar que se encuentra con una lesión muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda. Es por ello que lo van a probar en el último entrenamiento y, de acuerdo a cómo responda, se tomará la decisión de concentrarlo o no.

Mientras que en River sucede algo similar con dos jugadores que se encuentran en la prelista de convocados por Lionel Scaloni al Mundial que la Selección Argentina disputará. Es que Gonzalo Montiel dispone de una molestia muscular, pero aceptó infiltrarse con tal de ser una alternativa más desde el arranque o cuando Chacho Coudet lo solicite en el caso de que vaya al banco de suplentes.

Lo mismo aplica para Ánibal Moreno, que está dispuesto a infiltrarse y pagar el costo que sea necesario con el fin de formar parte del once titular. En ambos casos, el cuerpo técnico del Millonario va a tomar una decisión porque cualquier paso en falso puede generar dos consecuencias. Una es que se pierda un cambio de manera temprana y esto afecte al desarrollo de la tarde. La segunda es registrar lesionados por un largo tiempo y que se pierdan la pretemporada.